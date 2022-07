Lucca Comics and Games 2022: il più grande evento di One Piece mai visto in Italia

Il più grande evento di One Piece di sempre, almeno per quanto concerne il nostro paese, avrà luogo presso il Lucca Comics and Games 2022, la più grande fiera del fumetto di tutta Europa.

Il Lucca Comics and Games 2022 presenta il più grande evento di One Piece mai visto in Italia: il film One Piece Film: Red, diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation, verrà presentato proprio da quest'ultima insieme ad Anime Factory.

Attraverso un post diffuso su Facebook, la più grande e importante fiera del fumetto in Italia e in Europa ha annunciato che "Toei Animation Europe e Anime Factory sono orgogliose di portare in anteprima a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento di One Piece mai visto in Italia! Grazie ad Anime Factory, l'uscita dell'attesissimo One Piece Film: RED nei cinema italiani in autunno, sarà un'occasione unica per celebrare l'anno di One Piece a #LuccaCG22, con una serie di eventi incredibili con gadget e sorprese per tutti i fan! Presto vi daremo ulteriori informazioni."

La sinossi ufficiale della pellicola recita: "Uta, la cantante più amata al mondo. La sua voce, con cui canta nascondendo la sua vera identità, è stata descritta come 'ultraterrena'. Apparirà in pubblico per la prima volta in un concerto dal vivo. I fan di Uta, insieme a pirati eccitati, alla Marina che osserva da vicino e alla Ciurma di Cappello di Paglia che è semplicemente venuta per godersi la sua performance, si riuniscono per ascoltare la voce che il mondo intero stava aspettando."

"La storia inizia con il fatto scioccante che lei è la 'figlia di Shanks'. Uta sale sul palco, con il solito desiderio di 'Rendere felice il mondo con la mia musica'. C'è Gordon, un personaggio misterioso che conosce il passato di Uta e intravede l'ombra di Shanks. Su Elegia, l'isola della musica, Luffy e Uta si riuniscono per la prima volta dall'ultima volta che si sono incontrati 12 anni fa nel Villaggio di Foosha."