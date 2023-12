One Piece: una stupenda figure Banpresto di Trafalgar Law, dal film Red, è in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di One Piece e Trafalgar Law possono trovare una sua figure molto interessante, attualmente in offerta.

La storia di One Piece ci ha abituati a un mondo pulsante e pieno di vita, caratterizzato da una serie d'incontri, anche fuggevoli, rimasti ancorati al cuore dei fan storici e nuovi. Fra i personaggi più iconici creati da Eiichiro Oda troviamo sicuramente Trafalgar Law. La sua è una storia particolarissima. Introdotto nell'arco narrativo dell'Archipelago Sabaody, ne abbiamo scoperto il tragico passato, e appreso quali sono le insite e profonde ragioni a spingerlo in avanti nel proprio cammino. Una delle caratteristiche più distintive di Law è il potere del Frutto del Diavolo, chiamato "Ope Ope no Mi" (Frutto del Diavolo del Controllo), che gli conferisce la possibilità di manipolare oggetti e persone all'interno di una sfera di influenza denominata "Room".

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una sua splendida figure Banpresto, dal film Red, in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile acquistarla a 29,00€, con uno sconto del 35% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure One Piece imperdibile!

Su Amazon questa figure di Trafalgar Law, targata Banpresto, viene così descritta: "Basata sull'anime giapponese One Piece si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Sentiti parte del mondo della collezione e degli Anime con questa statuetta che viene confezionata in una confezione ecologica. Prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, arriva nella sua scatola; supporto base incluso".

Se anche voi siete fan integerrimi di One Piece e di Trafalgar Law, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una statua come questa (nella sua scheda viene riportato che misura 9 x 18 x 12 cm e pesa 171 grammi). Se non per arricchire le vostre personali collezioni tematiche, potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale.