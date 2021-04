Luca: il regista della Pixar Enrico Casarosa respinge il paragone con Chiamami col tuo nome

L'amicizia tra due adolescenti sulla Riviera Ligure mostrata dal trailer di Luca ha spinto alcuni utenti a un paragone con Chiamami col tuo nome per via delle somiglianze, ma il regista smentisce la presenza di una relazione omosessuale nel film.

La visione del trailer di Luca, il film "italiano" della Pixar diretto dal regista Enrico Casarosa ha portato alcuni a paragonare il film a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino per via delle atmosfere estive e di alcune somiglianze nelle location, ma il regista respinge il paragone.

Ieri è stato lanciato il trailer italiano del film Pixar Luca, che ci porta a fare un tuffo nella Riviera ligure in piena estate. Il film, un coming of age, racconta la storia di due amici, Luca e Alberto, che vivono in un piccolo paese della Riviera Ligure. Luca viene tirato fuori dal suo guscio dal più audace Alberto, ma i due amici nascondono un segreto profondo: sono entrambi mostri marini di un mondo sottomarino.

Ecco che alcune assonanze nella trama e nel look del film hanno portato i più a chiamare in causa l'hit di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, con Armie Hammer e Timothée Chalamet, che esplora una relazione romantica tra il 17enne Elio, residente sulla costa italiana insieme alla famiglia, e lo studente Oliver, che collabora col padre di elio, docente universitario.

Dopo che numerosi tweet hanno sottolineato le somiglianze tra le due pellicole, ET Canada ha interpellato direttamente il regista Enrico Casarosa che ha smontato le teorie in questione spiegando:

"Questo non era davvero nei piani. La relazione tra i due protagonisti del film è un'amicizia intesa nel senso pre-puberale. A ispirarmi è stata la mia infanzia trascorsa nelle Cinque Terre, in Italia, con il mio amico Alberto, che mi metteva sempre nei guai".

L'esplorazione di una relazione LGBTQ+ in un film Disney/Pixar - in particolare quella tra due adolescenti - sarebbe incredibilmente rivoluzionaria, ma a quanto pare non è questo il caso di Luca, come indicato da Casarosa.

Luca uscirà su Disney+ il 18 giugno.