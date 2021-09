Luca: Pixar prepara il cortometraggio sequel, Ciao Alberto

Il film Disney/Pixar Luca, diretto da Enrico Casarosa, si è rivelato uno dei maggiori successi dell'estate. Anche se la compagnia non ha ancora annunciato la possibilità di un vero e proprio sequel, i deliziosi personaggi del film stanno per fare ritorno su Disney+ nel cortometraggio intitolato Ciao Alberto.

Luca: un'immagine che ritrae Giulia

Martedì, Disney ha annunciato tutti i nuovi film, programmi TV e speciali in arrivo su Disney+ come parte della celebrazione del Disney+ Day di quest'anno. Ciao Alberto è uno dei titoli in uscita su Disney+ nell'ambito dell'evento, che si svolgerà il 12 novembre, come anticipa Comicbook.com.

Per adesso non sono stati diffusi ulteriori dettagli su Ciao Alberto, a parte il fatto che includerà i personaggi del film. Possiamo aspettarci che almeno Luca e Alberto siano coinvolti, e le apparizioni di Giulia e Massimo sembrano più che probabili. Nel finale di Luca , il protagonista e il miglior amico Alberto si separano: mentre uno va a scuola a Genova insieme a Giulia, l'altro inizia a lavorare per Massimo. Dato il titolo, il cortometraggio potrebbe riguardare la vita di Alberto in città dopo la partenza di Luca.

Pixar: i 10 migliori corti dello studio

Qui trovate la nostra recensione di Luca. Il sequel Ciao Alberto è uno dei tanti cortometraggi annunciati in arrivo su Disney+ il 12 novembre per il Disney+ Day. Tra gli altri, sono in arrivo la serie di corti Olaf Presents, Frozen Fever, Feast, Paperman, Get a Horse, e un nuovo corto de I Simpson che è un tributo al brand Disney+. Sono previsti speciali su Marvel Studios e Lucasfilm, quest'ultimo incentrato sulle origini e l'eredità di Boba Fett, in attesa dell'arrivo della serie The Book of Boba Fett.