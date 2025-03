Luca Marinelli vince il premio come Miglior Attore al festival Series Mania per M - Il figlio del secolo

Dopo aver suscitato ampie discussioni, la serie M - Il figlio del secolo, incentrata sulla figura di Mussolini, continua a raccogliere importanti riconoscimenti. Il protagonista Luca Marinelli ha vinto il premio come Miglior Attore al prestigioso Series Mania, il festival internazionale dedicato alle serie, che si tiene ogni anno a Lille, in Francia.

Marinelli, che ha già vinto numerosi premi, tra cui il David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot, il Nastro d'Argento per Lo chiamavano Jeeg Robot e Le otto montagne, una Coppa Volpi al Festival di Venezia per la sua interpretazione in Martin Eden e il Shooting Stars Award a Berlino, è stato premiato "per la sua straordinaria capacità di trasformarsi in un personaggio completamente diverso da sé".

Il successo di M - Il figlio del secolo

La serie, presentata in anteprima mondiale fuori concorso alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta le origini del fascismo in Italia, sotto la direzione del celebre regista Joe Wright, noto per i suoi lavori in Espiazione e Orgoglio e pregiudizio.

M - Il figlio del secolo

Tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, M - Il figlio del secolo ha ottenuto recensioni entusiaste e ha registrato ascolti record sulle piattaforme Sky e NOW, dove è stata trasmessa. In breve tempo, la serie è entrata nella top 3 dei titoli Sky Original più visti dal 2021.

Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Bises, Serino e Scurati, M - Il figlio del secolo è una produzione Sky Studios in collaborazione con The Apartment, parte del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, e con il supporto di Fremantle e CINECITTÀ S.p.A. La distribuzione internazionale è affidata a Fremantle.

Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini, seguendo l'arco temporale che va dal 1919, anno in cui fondò il Partito Fascista, fino al 1925, quando, dopo la Marcia su Roma del 1922 e l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, dichiarò di fatto la sua dittatura in un celebre discorso alla Camera dei deputati.

Attualmente, M - Il figlio del secolo è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.