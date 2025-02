Luca Guadagnino richiama questa star di Challengers per rimpiazzare Daniel Craig in Sgt. Rock?

Per il ruolo di protagonista del nuovo film DCU con Guadagnino alla regia, spunta anche una vecchia conoscenza del regista

Luca Guadagnino potrebbe non sembrare il più adatto a dirigere un cinecomic, ma il regista è stato ora confermato al timone del previsto film su Sgt. Rock.

Guadagnino si riunirà con il suo collaboratore di Challengers e Queer, Justin Kuritzkes, che si occuperà della sceneggiatura. Si dice che il progetto sia un "film d'epoca ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale".

Inoltre, pare che Daniel Craig fosse effettivamente in trattative per interpretare il ruolo principale (anche se il co-direttore dei DC Studios Peter Safran insiste che non è così), ma che abbia rinunciato a causa di un conflitto di programmazione.

Sgt. Rock, in arrivo una versione più giovane del personaggio DC?

West Side Story: Mike Faist in una scena

Ora, la nota insider MyTimeToShineHello, solitamente molto affidabile, ha riporta che l'attore Mike Faist - che ha già lavorato con Guadagnino in Challengers - è tra quelli presi in considerazione per la parte principale.

Challengers: Mike Faist, Josh O'Connor in una scena del film

Se ciò dovesse rivelarsi vero, Faist (33 anni) interpreterebbe ovviamente una versione del personaggio DC molto più giovane di quella conosciuta dai fan dei fumetti. Tra gli altri attori vociferati per la parte è spuntato recentemente anche il nome di Jeremy Allen White, star di The Bear.

Il sergente Franklin Rock è stato creato da Robert Kanigher e Joe Kubert, debuttando sulle pagine di Our Army at War #83 nel 1959. Rock era un membro della Compagnia Easy, un'unità che combatteva sul fronte Europeo durante la Seconda Guerra Mondiale e consisteva in un gruppo eterogeneo di individui che riuscirono a partecipare a tutte le principali azioni della guerra europea.