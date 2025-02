Daniel Craig abbandona Sgt. Rock di Luca Guadagnino, già pronto il sostituto?

L'ex star di 007 ha dovuto dire addio al nuovo progetto del regista di Chiamami col tuo nome per i DC Studios.

Daniel Craig non metterà piede molto presto nel DC Universe perché l'ex protagonista della saga di James Bond ha abbandonato il progetto di Luca Guadagnino per i DC Studios.

L'attore britannico non reciterà in Sgt. Rock, la cui produzione era inizialmente prevista per la fine del 2025. Ora i DC Studios dovranno trovare un nuovo protagonista.

Le ragioni dell'abbandono di Daniel Craig

Secondo The Hollywood Reporter, il motivo dell'addio di Daniel Craig al film di Luca Guadagnino è legato a conflitti di programmazione con le riprese previste in autunno.

Daniel Craig in una scena di Queer

Altre fonti sostengono che Daniel Craig sia rimasto piuttosto deluso dalla performance al botteghino e dalla mancanza di riconoscimenti per Queer, convincendolo a rivalutare le sue prossime scelte cinematografiche.

Il mancato accordo tra Daniel Craig e i DC Studios

In realtà, pare che Daniel Craig non abbia mai firmato alcun contratto con i DC Studios e che la sua partecipazione al film era soltanto una possibilità che non è mai stata confermata.

In ogni caso, Daniel Craig ha rinunciato al ruolo ma la produzione potrebbe già avere un asso nella manica e annunciare a breve il protagonista di Sgt. Rock di Luca Gudagnino.

Daniel Craig in una scena di Queer di Luca Guadagnino

In Italia, Queer, il film di Luca Guadagnino che adatta il romanzo di William S. Burroughs, verrà distribuito il 17 aprile. Nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville e Henry Zaga. Guadagnino sta già lavorando al suo prossimo progetto che include nel cast anche l'attrice premio Oscar Julia Roberts, After the Hunt.