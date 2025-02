Jeremy Allen White potrebbe interpretare Sgt. Rock nel DCU

Nuovi aggiornamenti suggeriscono che Jeremy Allen White sarebbe in trattative per il ruolo di Sgt. Rock nel prossimo film del DCU.

Sono emersi nuovi dettagli riguardo al possibile casting di Jeremy Allen White nel film sul personaggio Sgt. Rock del DCU. Nel novembre 2024, si parlava di Daniel Craig come protagonista del film diretto da Luca Guadagnino, creando grande attesa per il ritorno del regista e dell'attore dopo la loro collaborazione in Queer del 2024.

Tuttavia, mercoledì scorso, The Hollywood Reporter ha riportato che Craig ha deciso di abbandonare il progetto. Le motivazioni ufficiali non sono ancora chiare, ma fonti vicine al produttore hanno suggerito che il flop al botteghino di Queer e la scarsa performance durante la stagione dei premi, combinati con impegni familiari e di programmazione, potrebbero aver influenzato la sua decisione.

Con la Warner Bros. ora alla ricerca di un sostituto, The Hollywood Reporter ha indicato Jeremy Allen White, star di The Bear, come uno dei principali candidati. Tuttavia, al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Gli aggiornamenti sul possibile casting di Jeremy Allen White

Secondo quanto riportato dal noto insider Jeff Sneider, Jeremy Allen White sarebbe in trattative avanzate per il ruolo di Sgt. Rock, e attualmente detiene l'offerta ufficiale. Le sue riprese per la nuova stagione di The Bear dovrebbero concludersi all'inizio di marzo, mentre la produzione di Sgt. Rock è prevista per l'estate del 2025, il che potrebbe permettergli di rientrare nel progetto.

The Bear: Jeremy Allen White in una scena

Tuttavia, ci sono due fattori che potrebbero complicare il suo coinvolgimento. Prima di tutto, White è impegnato in un'altra serie, Enigma Variations, un progetto Netflix annunciato a gennaio 2025. Sebbene la produzione non sia ancora iniziata, una delle fonti di Sneider ha dichiarato che Enigma Variations è ancora nelle fasi iniziali e non dovrebbe interferire con il suo impegno su Sgt. Rock. Un'altra fonte, tuttavia, ha suggerito che White potrebbe essere impegnato con la serie per tutta l'estate, creando un possibile conflitto di programmazione.

Un altro ostacolo potrebbe derivare dalle richieste economiche di White, che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto un compenso elevato per partecipare al film. Sgt. Rock si presenta come un progetto a medio budget, il che potrebbe portare a difficoltà nelle trattative, dato che la produzione non prevede un lungo periodo di riprese. Al momento non è chiaro quale sia l'entità delle richieste salariali di White.

The Bear 2: un momento della serie

La sceneggiatura di Sgt. Rock è stata scritta da Justin Kuritzkes, autore anche di Challengers e Queer. Per ora, non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo al casting o alla trama del film.