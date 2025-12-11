Luca Argentero pilota in crisi nel primo teaser trailer di Motorvalley, la serie Netflix in arrivo a febbraio

Netflix accende i motori e annuncia Motorvalley, la nuova serie originale italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (gruppo Banijay).
Il poster ufficiale e un primo teaser trailer offrono un assaggio adrenalinico del progetto, che promette emozioni forti e un'immersione totale nel mondo delle corse, nello specifico nel Campionato Italiano Gran Turismo.
Tutti gli episodi della serie debutteranno sulla piattaforma digitale il 10 febbraio prossimo. Rovere non è nuovo al genere sportivo incentrato sulle corse, dato che aveva già prodotto Veloce come il vento, film trampolino di lancio per Matilda De Angelis uscito nel 2016.
Qual è il cuore pulsante di Motorvalley?
Al centro della storia ci sono Arturo (Argentero), ex pilota leggendario costretto al ritiro dopo un tragico incidente, Elena (Michelini), erede della potente famiglia Dionisi decisa a riconquistare il proprio posto nella scuderia di famiglia, e Blu (Caterina Forza), giovane promessa ribelle con un talento naturale per la velocità.
Uniti dall'amore per le auto e dalla voglia di riscatto, i tre intraprendono un viaggio ad alta tensione attraverso il Campionato Italiano Gran Turismo (GT), dove ogni gara è questione di vita, morte e redenzione.
Motorvalley è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, diretta dallo stesso Rovere insieme a Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, e scritta da Manieri, Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli.
Dal ritorno di DOC ad Avvocato Ligas: i prossimi impegni di Luca Argentero
L'amatissimo attore riprenderà i panni del dottor Andrea Fanti nella fiction di grande successo Doc - Nelle tue mani, di cui sono in corso le riprese della quarta stagione prevista per il 2026. Quest'anno ha recitato nella commedia Una famiglia sottosopra, distribuita nelle sale italiane a novembre, raccontando con ironia le dinamiche familiari attraverso uno scambio di ruoli tra genitori e figli.
Dopo essere stato il protagonista del thriller televisivo La coda del diavolo, uscito su Sky Cinema e Now, Argentero è atteso anche nel legal drama Avvocato Ligas per Sky, confermando la sua presenza in ruoli drammatici e intensi oltre a quelli più leggeri da commedia.