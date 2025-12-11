Luca Argentero pilota in crisi nel primo teaser trailer di Motorvalley, la serie Netflix in arrivo a febbraio

Adrenalina e corse al centro della nuova serie in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere, lo stesso di Veloce come il vento

Netflix accende i motori e annuncia Motorvalley, la nuova serie originale italiana in 6 episodi con Luca Argentero e Giulia Michelini, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (gruppo Banijay).

Il poster ufficiale e un primo teaser trailer offrono un assaggio adrenalinico del progetto, che promette emozioni forti e un'immersione totale nel mondo delle corse, nello specifico nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Tutti gli episodi della serie debutteranno sulla piattaforma digitale il 10 febbraio prossimo. Rovere non è nuovo al genere sportivo incentrato sulle corse, dato che aveva già prodotto Veloce come il vento, film trampolino di lancio per Matilda De Angelis uscito nel 2016.

Locandina di Motorvalley

Qual è il cuore pulsante di Motorvalley?

Al centro della storia ci sono Arturo (Argentero), ex pilota leggendario costretto al ritiro dopo un tragico incidente, Elena (Michelini), erede della potente famiglia Dionisi decisa a riconquistare il proprio posto nella scuderia di famiglia, e Blu (Caterina Forza), giovane promessa ribelle con un talento naturale per la velocità.

Uniti dall'amore per le auto e dalla voglia di riscatto, i tre intraprendono un viaggio ad alta tensione attraverso il Campionato Italiano Gran Turismo (GT), dove ogni gara è questione di vita, morte e redenzione.

Motorvalley è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, diretta dallo stesso Rovere insieme a Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, e scritta da Manieri, Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli.

Una famiglia sottosopra: Luca Argentero in una scena

Dal ritorno di DOC ad Avvocato Ligas: i prossimi impegni di Luca Argentero

L'amatissimo attore riprenderà i panni del dottor Andrea Fanti nella fiction di grande successo Doc - Nelle tue mani, di cui sono in corso le riprese della quarta stagione prevista per il 2026. Quest'anno ha recitato nella commedia Una famiglia sottosopra, distribuita nelle sale italiane a novembre, raccontando con ironia le dinamiche familiari attraverso uno scambio di ruoli tra genitori e figli.

Dopo essere stato il protagonista del thriller televisivo La coda del diavolo, uscito su Sky Cinema e Now, Argentero è atteso anche nel legal drama Avvocato Ligas per Sky, confermando la sua presenza in ruoli drammatici e intensi oltre a quelli più leggeri da commedia.