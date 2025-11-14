Luca Argentero è il geniale e spregiudicato Avvocato Ligas nel primo teaser trailer della serie SKY

Luca Argentero ci riprova: dopo aver dato vita sullo schermo all'amatissimo dottor Fanti, l'attore è pronto a calarsi nei panni di un altro personaggio che promette scintille. Lui si chiama Lorenzo Ligas ed è il protagonista di Avvocato Ligas (nemmeno a dirlo), la nuova serie Sky.

Il teaser trailer: cosa rivelano i primi 60 secondi

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero inuna scena della serie Rai

Il primo teaser trailer dura solo un minuto ma è sufficiente per avere una prima idea del carattere di questo avvocato penalista che si candida a diventare nuovo beniamino del pubblico televisivo. Niente, in realtà che i lettori di Gianluca Ferraris non conoscano già, perchè la serie è tratta dal suo romanzo Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas.

Milanese, con un istinto particolare per le cause complicate e le indagini che sembrano irrisolvibili per chiunque, Lorenzo Ligas è un penalista geniale e talentuoso, stimato da molti colleghi proprio in virtù della sua "eccezionalità", ma allo stesso tempo con un vita privata che definire turbolenta è poco. E che condizionerà parecchio il suo percorso.

Avvocato Ligas: chi è il nuovo personaggio di Argentero

Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole, Lorenzo Ligas non è solo il protagonista della serie che porta il suo nome, ma è anche il protagonista del primo legal drama Sky Original.

A dargli corpo e voce sarà Luca Argentero, il cui debutto nei panni del controverso avvocato milanese è previsto nei primi mesi del prossimo anno.

Descritto come l'uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare, Ligas viene però licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere. Tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo.

Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

Cast, regia e data di uscita

Avvocato Ligas, composta da sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini.

Scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, la serie vede nel cast, oltre a Luca Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero "rivale" di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori.

Il primo dei sei episodi debutterà il 6 marzo 2026, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.