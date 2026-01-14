Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero

È stato pubblicato online il trailer ufficiale di Motorvalley, la nuova serie in sei episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini pronta a debuttare in esclusiva sulla piattaforma di Netflix a febbraio.

La produzione è firmata Matteo Rovere per Groenlandia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L'idea nasce da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, ed è diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La scrittura è affidata a un team che include Manieri, Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli.

La trama di Motorvalley con Luca Argentero

Le prime immagini del trailer introducono lo spettatore subito nel cuore dell'azione, in mezzo a piste, motori e competizioni. Ogni gara rappresenta una possibilità di riscatto per i personaggi. Un mondo di seconde occasioni dietro l'angolo, vissute tra adrenalina e velocità.

Al centro della narrazione ci sono Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza), tre personaggi che hanno visto crollare molte certezze, ma che trovano nelle corse sulle quattro ruote una ragione per rialzarsi. Il cast è completato da Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Ivano Chinali, Giuseppe Spata, Giancarlo Previati, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder, Andrea Montovoli, Simone Tonoli e Alberto Naska.

Il mondo di Motorvalley

La serie segue il percorso di Arturo, Elena e Blu all'interno del Campionato Italiano Gran Turismo (GT), dove le auto sono simboli di riscatto, passione e sopravvivenza. La serie uscirà sulla piattaforma di Netflix il prossimo 10 febbraio.

A rendere l'esperienza ancora più realistica contribuisce anche la presenza di Alberto Naska e Simone Tonoli, piloti e creator molto seguiti e conosciuti nel mondo dei motori. Luca Argentero torna sul piccolo schermo dopo aver partecipato nel 2025 ad una puntata dell'ultima stagione di Call My Agent - Italia, e nel 2026 sarà anche nella quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, nello storico ruolo del dottor Andrea Fanti.