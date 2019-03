Love, Death & Robots, su Netflix in streaming da oggi!

Nella seconda settimana di marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Love, Death & Robots, la serie animata originale sviluppata da David Fincher e Tim Miller!

Love, Death & Robots è un nuovo show composto da diciotto episodi, in cui si spazierà tra tantissimi generi, mostrando soldati licantropi, robot fuori controllo, cyborg, ragni alieni, demoni e anche Adolf Hitler. Ogni puntata avrà una durata compresa tra cinque e quindici minuti e verrà realizzata da team diversi di animatori provenienti da tutto il mondo, alle prese anche con stili diversi come 3D o un tradizionale 2D. Le trame dei diversi episodi non sono state ancora svelate, così da rendere il misterioso progetto ancora più intrigante. Tim Miller è reduce dal successo di Deadpool, mentre David Fincher ha già collaborato con Netflix in occasione di House of Cards e Mindhunter.

Le prime recensioni del nuovo show parlano di uno spettacolo visivo importante, come raramente si è visto su Netflix per un prodotto originale, ai limiti della follia. I due creatori hanno raccontato che ogni storia ha fatto nascere automaticamente il metodo di animazione più adatto, che non veniva deciso a tavolino prima della lavorazione ma solo durante la lettura dei progetti. Love, Death & Robots è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.