Love Actually, Hugh Grant: "Io che ballo? La scena più atroce mai realizzata"

Hugh Grant ripensa con orrore alla scena di danza in Love Actually, girata alle 7 del mattino mentre era 'sobrio come una pietra'.

Hugh Grant non ha grande fiducia nelle sue doti di ballerino e ritiene il momento in cui lo vediamo impegnato in un ballo in Love Actually - L'amore davvero la scena più atroce mai realizzata.

Love Actually: Hugh Grant in una scena del film

Hugh Grant ha ammesso inoltre di non riuscire a spiegarsi la ragione della popolarità di Love Actually - L'amore davvero, pellicola inglese di culto dove interpreta il Primo Ministro inglese che si innamora di una sua collaboratrice.

"Non capisco perché Love Actually sia ancora così popolare. Ogni Natale tutti lo guardano, il che è carino..." commenta l'attore perplesso nel corso di un Q&A con HBO per promuovere la miniserie The Undoing - Le verità non dette, che lo vede nei panni del marito di Nicole Kidman.

Pensando a Love Actually, Grant ha proseguito ironico: "Cosa ricordo delle riprese? L'orrore della scena in cui danzo... Sospetto che sia la scena più atroce mai realizzata. Non è stato facile per un inglese 40enne girarla alle 7 del mattino, sobrio come una pietra."

Nella stessa intervista, Hugh Grant ha espresso il suo disincanto nei confronti delle commedie romantiche ammettendo che interpreterebbe un sequel di Notting Hill solo per dimostrare che le romcom sono una bugia.

The Undoing - Le verità non dette, la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant, ha fatto il suo debutto su HBO domenica 25 ottobre.