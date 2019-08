Lord of the Rings: Amazon non potrà effettuare alcuni cambiamenti alla storia

Amazon realizzerà la serie prequel Lord of the Rings e gli sceneggiatori potranno creare nuovi elementi, rispettando però la storia originale della saga.

Lord of the Rings sarà la serie tv targata Amazon che dovrebbe essere ambientata durante la Seconda Era, scelta che permetterà agli autori di godere di una certa libertà, pur non potendo effettuare alcuni cambiamenti.

In occasione di un'intervista rilasciata a /Film, il biografo ed esperto della saga Tom Shippey ha parlato di come Tolkien Estate avrà comunque la possibilità di avere l'ultima parola su quanto verrà raccontato nella nuova serie prequel rispetto agli eventi presenti nel romanzo Il signore degli anelli.

Il progetto, secondo quanto dichiarato, rispetterà in ogni dettaglio quanto raccontato dallo scrittore nelle pagine, introducendo però elementi totalmente inediti.

Shippey ha sottolineato: "Amazon ha relativamente carta bianca quando si tratta di aggiungere qualcosa visto che, come ho detto, si conoscono pochi dettagli di quell'era. La Fondazione Tolkien insisterà sul fatto che i dettagli principali della Seconda Era non vengano modificati. Sauron invade Eriador, è costretto a ritirarsi da una spedizione di Numenoreani, ritorna a Numenor dove corrompe gli abitanti e li convince a rompere il divieto dei Valar. Tutto questo, ovvero il corso della storia, deve rimanere lo stesso". Gli sceneggiatori potranno però aggiungere degli elementi: "Si possono aggiungere nuovi personaggi e porre molte domande come: Cosa ha fatto Sauron in questo periodo di tempo? Dove si trovava dopo che Morgoth è stato sconfitto? A livello teorico Amazon può rispondere a queste domande inventando le risposte perché Tolkien non ha descritto nulla di tutto ciò. Ma non deve entrare in contraddizione con quello che ha detto Tolkien. Amazon deve stare attenta a questo dettaglio. Deve rispettare il canone ed è impossibile modificare i confini creati da Tolkien".

La produzione ha recentemente svelato il team al lavoro sul progetto, tuttavia non è stato ancora annunciata una possibile data per il debutto in streaming della serie dedicata a Il Signore degli Anelli o il numero di episodi che verranno prodotti, anche se si parla di 20 per stagioni, in linea con gli show delle emittenti tradizionali.

