Longlegs: l’edizione Steelbook 4K (Bd 4K + Bd Hd) del film in offerta su Amazon

Longlegs in 4K

Ci sono film che si guardano e si dimenticano. E poi ci sono quelli che si insidiano nella mente, come un sussurro inquietante che non smette di tormentare. Longlegs di Osgood Perkins appartiene va oltre l'orrore cinematografico più diretto, portando in un'esperienza cinematografica che non si limita a raccontare il terrore, ma lo trasmette direttamente sottopelle. L'edizione Steelbook 4K (BD 4K + BD HD) da collezione diventa quindi sia un cofanetto da avere, che l'occasione per goderselo comodamente a casa.

Numerata e a tiratura limitata, questa edizione è un vero gioiello per gli appassionati: oltre al film in 4K Ultra HD e Blu-ray, include una steelbook dal design magnetico, un booklet di approfondimento, un poster, tre card fronte-retro e persino una birthday card, un dettaglio che assume un significato ancora più disturbante dopo la visione.