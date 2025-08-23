Longlegs: Osgood Perkins torna con The Young People, nuovi dettagli sul suo prossimo thriller horror

Il regista di Longlegs e The Monkey prepara un nuovo film horror ambientato in una scuola media canadese, promettendo suspense e tensione psicologica.

Dopo il successo di critica di Longlegs e The Monkey, il regista Osgood Perkins sembra pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto horror che promette di sorprendere il pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni, Perkins sta lavorando a un film intitolato The Young People, che sarà girato in Canada a partire dall'inizio di ottobre.

Il progetto viene descritto come un thriller horror di formazione, incentrato sulle dinamiche di una scuola media e sulle tensioni psicologiche tra i giovani protagonisti.

Il nuovo film si concentrerà sulla storia di Sue, una studentessa che stringe amicizia con la compagna di classe Kitty. Inizialmente, la loro relazione appare perfetta, ma ben presto emergono comportamenti inquietanti da parte di Kitty, segnali che preannunciano eventi oscuri e pericolosi.

Sinossi iniziale del film svela tensione e comportamenti inquietanti

La scelta di ambientare The Young People in una scuola media canadese sembra voler esplorare un contesto familiare ma allo stesso tempo vulnerabile, dove le paure dell'infanzia e dell'adolescenza possono trasformarsi in suspense reale. Nonostante i dettagli sul cast siano ancora parzialmente riservati, fonti vicine alla produzione indicano che i ruoli principali potrebbero non essere affidati a star internazionali, lasciando spazio a giovani talenti capaci di interpretare con autenticità la psicologia dei personaggi.

Longlegs: Nicolas Cage è irriconoscibile nei panni del serial killer

Secondo la sinossi iniziale, Sue instaura un rapporto con Kitty che apparentemente sembra innocuo. Tuttavia, comportamenti strani e segnali di pericolo emergono rapidamente, facendo presagire tensioni e situazioni sempre più inquietanti. Questo approccio narrativa sottolinea la capacità di Perkins di creare thriller psicologici in cui l'orrore non è solo visivo, ma emotivo e mentale. L'ambientazione scolastica, combinata con la costruzione attenta dei personaggi, promette di trasformare una storia di formazione in un'esperienza di suspense intensa.

La collaborazione con NEON continua con il thriller Keeper

Parallelamente a The Young People, Perkins continua la collaborazione con NEON, casa di distribuzione che ha portato nelle sale il suo precedente film The Monkey. Il prossimo 14 novembre debutterà Keeper, un thriller horror che vede la vincitrice dell'Emmy Tatiana Maslany protagonista e produttrice esecutiva. Il cast include anche Rossif Sutherland, Tess Degenstein, Glen Gordon, Claire Friesen, Birkett Turton, Erin Boyes e Christin Park.

The Monkey: Theo James ricoperto di sangue in una scena

La trama di Keeper segue una coppia in fuga per un romantico weekend di anniversario in una baita isolata. Quando Malcolm, il partner, torna improvvisamente in città, Liz si ritrova sola e intrappolata di fronte a un male indicibile che svela oscuri segreti nascosti nella baita. La storia, pur diversa da The Young People, conferma il talento di Perkins nel mescolare tensione psicologica e horror puro, costruendo atmosfere claustrofobiche e inquietanti.