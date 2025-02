Longlegs, ecco perché in 4K UHD il thriller-horror con Nicolas Cage è ancora più terrificante

L'acclamato horror con Nicolas Cage è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un video 4K adatto al look del film, buoni extra e soprattutto un audio capace di generare tanta tensione. Ed è schizzato subito in vetta alla classifica di vendita.

Un thriller-horror da non perdere, capace di generare terrore, tensione e angoscia anche a distanza di tempo. Ecco perché l'uscita homevideo targata Eagle Pictures di Longlegs è così importante, e non a caso appena uscito il prodotto è subito schizzato in vetta alla classifica di vendita. Chi avesse perso al cinema il film diretto da Oz Perkins con uno straordinario e irriconoscibile Nicolas Cage nei panni di un inquietante serial killer, non può perdere questa seconda occasione.

Maika Monroe nei panni dell'agente Fbi Lee Harker

Il film diretto dal figlio di Anthony Perkins, indimenticabile protagonista di Psycho, ha le atmosfere del thriller poliziesco ma si fonde con l'horror, e non a caso ha numerosi rimandi a diverse opere del genere. In Longlegs l'agente dell'FBI Lee Harker (interpretata da Maika Monroe) è una nuova recluta di talento assegnata al caso irrisolto di un misterioso serial killer, che riesce a sterminare intere famiglie senza intervenire in prima persona. Grazie a Eagle abbiamo potuto apprezzare l'edizione homevideo tecnicamente più rilevante, quella in 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray), ma è disponibile anche una steelbook con gadget esclusivi.

Il video 4K trasmette tutta l'angoscia di una storia torbida e oscura

L'edizione 4K UHD di Longlegs

Il video 4K UHD di Longlegs non è certo di quelli da far spalancare la mascella per incisività del dettaglio, ma in realtà è perfettamente funzionale alla sensazione di angoscia che deve trasmettere e soprattutto resta fedele a una fotografia decisamente oscura come le vicende narrate. Fra scene buie, giochi di ombre e illuminazione precaria, il video riesce a riprodurre tutto il torbido della narrazione, con neri profondi ma anche una certa morbidezza del dettaglio, che si nota anche negli ambienti interni.

L'agente dell'FBI cerca di capire la mente del serial killer

In ogni caso, pur in questo contesto di morbidezza dovuto al look, il dettaglio resta sempre preciso e certi particolari sono decisamente impressionanti, mentre gli esterni invernali hanno una maggior nitidezza e garantiscono al quadro anche una spiccata sensazione di profondità. Sul piano cromatico è perfetta la resa delle tipiche tonalità dell'epoca dei fatti, con menzione però per i picchi toccati dal colore acceso del sangue e anche dall'aspetto molto pallido e terrificante di Longlegs.

Un audio dalle sfumature terrificanti

Un inquietante e irriconoscibile Nicolas Cage

Ma risulta migliore e ancora più convincente il reparto audio, con le tracce DTS-HD 5.1 Master Audio presenti sia per l'italiano che per l'originale. Ci sono infatti molte suggestioni sonore lungo il film tra musica e sound design che alimentano lo stato di tensione e sono perfettamente trasmesse da un audio che coinvolge tutti i diffusori, energici e precisi nella dislocazione degli effetti. Anche l'apporto dei bassi è puntuale nelle scene chiave come nella colonna sonora, e le scene più violente hanno un indubbio impatto emotivo sullo spettatore a livello uditivo, per quello che finisce per risultare a tutti gli effetti un audio dalle sfumature terrificanti. IN questo contesto i dialoghi sono sempre chiari e cristallini.

Gli extra: commento audio di Osgood Perkins e interviste a cast e regista

Maika Monroe in una scena ad alta tensione

Soddisfacente il reparto dedicato agli extra, a partire dal commento audio del regista Osgood Perkins, presente già sul disco 4K. Tutti gli altri contenuti li troviamo sul blu-ray e si tratta di una serie di interviste a cast e regista. Si inizia con Alicia Witt (4') che interpreta la madre dell'agente Lee Harker, che esamina le motivazioni dei personaggi, le tematiche del film e condivide le lodi per il co-protagonista Nicolas Cage. Si prosegue con Blair Underwood (4' e mezzo), che interpreta il collega della protagonista e nell'intervista esplora le relazioni del suo personaggio, elogia lo script e la co-protagonista Maika Monroe e descrive cosa rende il film spaventoso.

Un'inquietante sequenza di Longlegs

La terza intervista è a Maika Monroe (4'), che interpreta la protagonista Lee e cerca di approfondire la struttura psicologica e il lavoro emotivo del suo personaggio, oltre a elogiare colleghi del cast e regista. L'ultima intervista è proprio al regista e sceneggiatore Osgood Perkins (6'), che ripercorre la storia di Longlegs, confessando di essersi ispirato soprattutto a film come Il silenzio degli innocenti e Seven. Il regista parla anche del casting e dell'incredibile performance di Nicolas Cage, tessendo anche le lodi degli altri due attori protagonisti.