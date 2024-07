Longlegs, Osgood Perkins svela che dirigere Nicolas Cage è come dover gestire "un cavallo da corsa"

Osgood Perkins ha rivelato i dettagli della sua esperienza nel dirigere Nicolas Cage sul set di Longlegs, il film horror che sta per essere distribuito nelle sale americane.

Il 12 luglio debutterà infatti sul grande schermo la storia di un inquietante serial killer su cui sta indagando una giovane agente dell'FBI.

L'esperienza sul set dell'horror

Intervistato da Total Film, il regista ha spiegato: "Lui è tutto quello che vuoi sia, sono felice di rivelarlo. Ed è come scendere in salotto la mattina di Natale e c'è un pacco a forma di Nicolas Cage sotto il tuo albero. Lo apri e inizia a recitare, è preparato in modo intenso. Ha letto tutto. Ha visto tutti i film che vorresti mai usare come punto di riferimento. Conosce il nome di tutti. Conosce le interpretazioni di tutti, può citare ogni canzone. Gli piacciono tutte le cose che piacciono a te, è in controllo totale del suo strumento. Semplicemente è pronto. Ed è stato un privilegio. Cosa posso dire ancora?".

Maika Monroe nel film

Osgood Perkins ha quindi spiegato quale pensa sia il segreto per dirigere un attore di quel calibro e riuscire a ottenere il risultato sperato.

L'autore di Longlegs ha aggiunto: "In pratica è come avere un cavallo da corsa nel tuo film. Pensi: 'Bene, immagino che farà semplicemente ciò che deve e io resterò lì e mi assicurerò che nulla vada troppo oltre in un modo o in un altro'. Non riesco a immaginare di dirigere Nicolas Cage in modo troppo fermo, è un tocco gentile. Stai semplicemente facendo dei piccoli aggiustamenti, di tanto in tanto, è come un violoncello, un'arpa o un sassofono".

Nicolas Cage stupisce tutti, la critica entusiasta di Longlegs: "Il miglior horror del 2024"

Cosa racconta Longlegs

Al centro della trama del film ci sarà l'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe), una nuova recluta che deve occuparsi del caso irrisolto legato a uno sfuggente serial killer (Nicolas Cage). Mentre il caso prende delle svolte complicate, facendo emergere degli indizi legati al mondo dell'occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato killer e deve compiere una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente.

Tra gli interpreti, oltre a Nicolas Cage e Maika Monroe, ci sono anche Blair Underwood e Alicia Witt.

Perkins ha firmato la regia e la sceneggiatura del progetto, prodotto da C2 Motion Picture Group e Saturn Films.