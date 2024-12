Longlegs: aperti su Amazon i preorder della Ultra Limited Edition 4K Steelbook numerata

Su Amazon attualmente aperti i preorder della Ultra Limited Edition 4K Steelbook numerata di Longlegs. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 49,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi al prodotto in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione di Longlegs in questione è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 13 febbraio 2025.

Longlegs in un'edizione imperdibile

Il mondo di Longlegs non è sicuramente facile da digerire, e proprio per questo affascina e cattura in modo inaspettato. Con Nicolas Cage e Maika Monroe come protagonisti, questa storia di caccia a un serial killer si trasforma in un viaggio negli angoli più inquietanti della mente umana, un'esperienza cinematografica che non lascia scampo e si insinua sotto pelle.

L'Ultra Limited Edition 4K Steelbook di Longlegs è un must have per tutti coloro che hanno apprezzato il film al cinema. Con un cofanetto numerato a tiratura limitata, questa edizione include lo steelbook in metallo, il film in 4K e Blu-ray, un poster, tre card fronte-retro, un booklet informativo e una birthday card. I contenuti extra arricchiscono ulteriormente l'esperienza.