Longlegs: Nicolas Cage e Maika Monroe star del film horror di Oz Perkins

Il cast di Longlegs si impreziosisce grazie all'ingresso di Maika Monroe, attrice già amata dai fan del cinema horror grazie ai suoi ruoli nel cult del 2014 It Follows, in Malvagi e nel più recente Watcher. Insieme a lei ci sarà uno dei pesi massimi della Hollywood alternativa, ovvero Nicolas Cage (a breve al cinema nel ruolo di Dracula nel film Renfield), che vestirà i panni di un inafferrabile e micidiale serial killer.

Longlegs sarà scritto e diretto da un figlio d'arte, Oz Perkins, figlio del leggendario attore Anthony Perkins, e deve la sua fama nel circuito horror tanto alla parentela quanto alla sua evidente maestria con il genere. Da regista ha infatti firmato almeno un terzetto di film niente male, tra cui February - L'innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e soprattutto il visionario Gretel e Hansel del 2020.

La trama di Longlegs

Maika Monroe presterà il volto a una giovane agente dell'FBI, Lee Harker (cognome dal sentore draculesco), che verrà assegnata al caso di un misterioso ma prolifico serial killer, interpretato da Cage. Nel corso delle indagini verranno a galla legami con l'occulto e inaspettati collegamenti personali tra l'omicida e l'agente, tutti elementi che complicheranno non poco la caccia al killer, che minaccia di sterminare l'ennesima famiglia innocente.

Il film ha già individuato i suoi distributori per gli Stati Uniti, UTA Independent Film Group and CAA Media Finance, ma adesso inizia a guardarsi intorno per aprire alla distribuzione internazionale, cavalcando il successo di film horror recenti come M3GAN e Smile. La caccia all'espansione globale inizierà all'European Film Market di Berlino, quindi incrociamo le dita per un futuro in sala di Longlegs anche in Italia.