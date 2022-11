Nicolas Cage: il suo prossimo film Longlegs, sarà "una versione dark di Pinocchio"

Nicolas Cage ha svelato che il suo prossimo film, che sarà intitolato Longlegs, sarà un approccio dark alla storia di Pinocchio.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023 e, secondo le indiscrezioni, sarà un thriller psicologico.

Longlegs sarà diretto da Osgood Perkins, già autore di film come February - L'innocenza del male. Nicolas Cage sarà coinvolto non solo come protagonista, ma anche come produttore.

Locandina di Nicolas Cage

L'attore, parlando con Johnn Carpenter, ha dichiarato: "Sto lavorando con Oz, che probabiolmente conosci. Attualmente è piuttosto forte nel genere horror, ma è in realtà il figlio di Anthony Perkins. Ha realizzato dei film davvero buoni. Gretel e Hansel era incredibile".

Cage ha poi descritto Longlegs: "Parla di un personaggio che sta sentendo delle voci, è come un Geppetto posseduto che sta realizzando queste bambole".

La star del cinema non ha però aggiunto ulteriori dettagli del progetto che segna un altro progetto a sfumature horror di cui sarà protagonista dopo Renfield, in cui ha la parte di Dracula, che lo ha visto impegnato a recitare accanto a Nicholas Hoult e Awkwafina.