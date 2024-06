Longlegs: il regista spiega perché ha nascosto il serial killer di Nicolas Cage fino alla première

In Longlegs, Nicolas Cage interpreta il serial killer pedinato dall'FBI. Nel promo che precede l'uscita del film, l'assassino di Cage è stato usato con parsimonia.

Il volto del personaggio infatti non è stato rivelato nei trailer o nei poster promozionali e ora il regista di Longlegs, Osgood Perkins, ha spiegato la sua scelta di nascondere il personaggio di Cage fino alla première.

Nicolas Cage stupisce tutti, la critica entusiasta di Longlegs: "Il miglior horror del 2024"

Un effetto sorpresa

"Sta spingendo le persone verso uno spettacolo da baraccone in un tendone da circo", ha detto Perkins a EW. "Abbiamo l'attrazione dietro il sipario e quando ci saranno abbastanza persone riunite, tireremo il sipario".

Longlegs: Maika Monroe in una scena del film

Anche l'attore premio Oscar ha spiegato la decisione di nascondere in parte il suo personaggio fino alla première. "È l'equivalente di mettere un'etichetta di avvertimento su un barattolo di nitroglicerina", dice Cage. "Il mostro è una sostanza altamente, altamente pericolosa. Il modo in cui viene spostato, svelato, distribuito deve essere trattato con molta attenzione. Dimenticate il cinema che salta in aria; potrebbe saltare in aria l'intera città, anzi il Paese, forse addirittura il mondo. Egli cambierà la vostra realtà. Le porte della vostra percezione si apriranno e la vostra vita non sarà più la stessa".

Nicolas Cage: la campagna promozionale per l'horror Longlegs è "terrificante"

I dettagli di Longlegs

La sinossi di Neon recita: "All'inseguimento di un serial killer, un'agente dell'FBI scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla sua terrificante catena di omicidi".

Maika Monroe interpreta Lee Harker, un'agente dell'FBI sulle tracce di Longlegs di Cage. Nel cast anche Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby e Kiernan Shipka. Longlegs è l'ultimo progetto dello scrittore e regista Osgood Perkins, al suo primo film dopo Gretel & Hansel del 2020. Tra i produttori figurano Cage, Dan Kagan, Brian Kavanaugh-Jones, Dave Caplan e Chris Ferguson. Il film arriverà nelle sale il 12 luglio 2024.