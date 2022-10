L'ombra di Caravaggio: i nuovi character poster dei protagonisti del film di Michele Placido

Goldenart Production e Rai Cinema hanno appena diffuso i quattro character poster ufficiali de L'ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido che arriverà nei cinema il 3 novembre di quest'anno.

I quattro character poster ritraggono i protagonisti della pellicola facendoci così immergere nell'atmosfera del film: Riccardo Scamarcio nei panni del celebre pittore, Isabelle Huppert in quelli della marchesa Costanza Colonna, l'enigmatico personaggio dell'Ombra interpretato da Louis Garrel e Micaela Ramazzotti nel ruolo di Lena.

L'ombra di Caravaggio: un primo piano di Riccardo Scamarcio

Il film diretto da Placido, che verrà presentato in anteprima mondiale alla 17° edizione della Festa del Cinema di Roma, esplora l'intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento.

La sinossi de L'ombra di Caravaggio recita: "Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell'arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l'Ombra, questo il nome dell'investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un'Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio."

L'ombra di Caravaggio: il character poster di Micaela Ramazzotti

L'ombra di Caravaggio: il character poster di Isabelle Huppert

L'ombra di Caravaggio: il character poster di Riccardo Scamarcio