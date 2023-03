L’ombra di Caravaggio, La notte del 12, Rumba therapy, 200 metri, Brado e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, si apre con L'ombra di Caravaggio, ritratto del geniale e sovversivo artista (interpretato da Riccardo Scamarcio) diretto da Michele Placido e apprezzato anche dal pubblico. A seguire un intrigante e appassionante poliziesco francese, La notte del 12. Ben altre atmosfere in Rumba Therapy, con un rapporto fra padre e figlia che viene recuperato attraverso la danza.

L'ombra di Caravaggio: Riccardo Scamarcio in una sequenza

Ancora un netto cambio di registro con 200 metri, sulle difficoltà della vita quotidiana all'interno della questione israelo-palestinese, e a seguire Brado, quasi un western eastwoodiano diretto e intensamente interpretato da Kim Rossi Stuart. Per chiudere Tuesday Club - Il talismano della felicità, sulla capacità di ritrovare slancio sentimentale anche nella terza età, magari attraverso la passione per la cucina.

L'ombra di Caravaggio: la recensione del blu-ray

IL FILM. Un'esplorazione dell'intricata e avventurosa esistenza del geniale e sovversivo Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio (Riccardo Scamarcio), attraverso l'indagine di un'inquietante figura (Louis Garrel), chiamata a decidere sul destino dell'artista su cui grava una condanna a morte. Questo il tema de L'ombra di Caravaggio, film ambientato agli inizi del 1600, diretto da Michele Placido e con un supercast nel quale spicca anche Isabelle Huppert. Il ribelle e scandaloso Caravaggio viene descritto come una rockstar ante litteram.

L'ombra di Caravaggio: Micaela Ramazzotti e Riccardo Scamarcio in una scena del film

IL BLU-RAY. L'ombra di Caravaggio è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle, prodotto tecnicamente ottimo e dotato di un buon extra. Il video riesce a gestire con grande efficacia le tante scene poco illuminate o al lume di candela, con un quadro che resta solido e compatto. Il dettaglio a volte si fa un po' morbido, ma è una questione di fotografia perché in genere è molto valido, sia sui primi piani che nelle ambientazioni. Convincente anche l'audio in DTS HD 5.1, ottimo per la precisa dislocazione degli effetti ambientali fra i diffusori e per l'impatto energico di alcune scene più movimentate, oltre che nella resa della colonna sonora. Puliti e con un ottimo timbro i dialoghi.

DA NON PERDERE. Negli extra un solo contributo, ma il corposo backstage di 28 minuti è davvero valido perché oltre a numerose immagini sul set dei momenti delle riprese, ci sono vari interventi di regista, cast e troupe che toccano ogni argomento, dallo stile che si è voluto dare al Caravaggio alla recitazione, dalla realizzazione di alcune riprese alle location, dalle scenografie ai costumi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8 - Extra: 7,5

L'ombra di Caravaggio, la recensione: Caravaggio, rockstar ante litteram

La notte del 12: la recensione del DVD

IL FILM. Avvincente poliziesco francese, La notte del 12 diretto da Dominik Moll ha al centro della storia il brutale omicidio di una ragazza, a cui viene dato fuoco mentre rientrava a casa da una festa. Scattano subito le indagini, i sospettati si susseguono numerosi ma dopo interrogatori e scoperte varie, nessuno di loro può davvero venir accusato dell'assassinio. Per l'investigatore Yohan, da poco trasferito in città come capo della polizia giudiziaria, il caso diventa ben presto un'ossessione.

La notte del 12: un momento del film

IL DVD. La notte del 12 è arrivato in homevideo grazie al DVD targato CG-Teodora. Il video, pur buono per qualità del dettaglio, soprattutto su primi e medi piani, soffre di una certa pastosità nelle scene più scure, e talvolta anche qualche fondale si rivela incerto. In ogni caso il quadro riesce a mantenere una soddisfacente compattezza, a parte qualche scena critica, come quando Marcel esce dall'auto sotto la montagna e il panorama è quasi pulsante. Molto meglio l'audio, mentre negli extra c'è solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1, oltre a restituire dialoghi puliti e dal buon timbro, ha una buona attenzione per gli effetti ambientali, che sono sempre ben dislocati tra i diffusori, da parte loro sempre precisi ed efficaci. Grazie anche a un saggio utilizzo della colonna sonora, inoltre, viene creata una buona tensione sonora, attraverso un discreto utilizzo dei bassi.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

La notte del 12, la recensione: una notte tragica perché come tante altre

Rumba Therapy: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto e interpretato da Franck Dubosc, Rumba Therapy è un'ironica storia di riscatto paterno che vede protagonista uno scorbutico e solitario sessantenne, autista di scuolabus. Dopo un attacco di cuore decide di rivedere Maria, la figlia che ha abbandonato da piccola lasciandola alla madre. Quando scopre che la figlia (Louna Espinosa) gestisce un corso di ballo, decide di iscriversi pur essendo goffo e totalmente ignaro della materia. Ma attraverso la danza riscoprirà non solamente il rapporto con la figlia, ma anche se stesso.

Rumba Therapy: Franck Dubosc, Louna Espinosa in una scena del film

IL DVD. Rumba Therapy è disponibile in homevideo grazie al DVD distribuito da Plaion Pictures, tecnicamente ottimo ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Di buona qualità il video, con un quadro sempre solido a parte qualche flessione in alcune scene, dovute più che altro ai limiti del formato. Comunque il dettaglio è sempre più che soddisfacente per un DVD, anche nelle movimentate scene di ballo. Variegato il croma con buona intensità dei colori.

DA NON PERDERE. Ma il reparto che sorprende di più è quello audio, presente con le tracce italiana e francese in Dolby Digital 5.1. L'ascolto infatti è molto coinvolgente, perché l'asse posteriore è quasi costantemente coinvolto con notevole energia non solo nei momenti di danza, ma anche per quanto riguarda gli effetti ambientali, che rivelano sempre un'impeccabile precisione nella dislocazione di dialoghi e rumori.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Rumba Therapy, la recensione: quando la danza parla più della voce

200 Metri: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato a Venezia, 200 Metri è un intenso dramma diretto da Ameen Nayfeh, che mette in luce le difficoltà quotidiane della questione israelo-palestinese. Mustafa e sua moglie Salwa vivono in due paesi palestinesi distanti solo duecento metri, ma separati da un muro, perché lui per orgoglio rifiuta di chiedere il documento per vivere da quella parte, dove invece la moglie lavora e vive con i figli. Così ogni sera ognuno torna a casa sua e si salutano con un gioco di luci. Ma quando un giorno il figlio ha un incidente, Mustafa sarà costretto a trasgredire le regole per andare a trovarlo. E sarà un'avventura piena di rischi.

200 metri: una scena del film

IL DVD. 200 Metri è arrivato in homevideo grazie al DVD Mustang-I Wonder, prodotto scarno negli extra (è presente solamente il trailer), ma valido sotto l'aspetto tecnico. Il video è di buona qualità, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che in originale, restituisce un buon panorama ambientale delle avventure del protagonista, con alcuni effetti ben dislocati fra i diffusori e soprattutto dialoghi cristallini, anche se in certe scene asse posteriore e sub sono un po' timidi.

DA NON PERDERE. Il video come detto soddisfa le attese e riesce a limitare i limiti del formato DVD. Certo qualche problema su panoramiche e fondali emerge, tra aliasing e leggere sgranature, ma per il resto il quadro rimane abbastanza compatto, e soprattutto rivela un dettaglio più che soddisfacente, che soprattutto in alcuni primi piani colpisce l'occhio. Buono il croma, fedele alle particolari location del film.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

200 metri, la recensione: Israele e la Palestina in un tragico paradosso

Brado: la recensione del DVD

IL FILM. È quasi un western crepuscolare alla Clint Eastwood quello che Kim Rossi Stuart ha confezionato in Brado, dove si ritaglia un ruolo da protagonista e interpreta un uomo burbero ormai staccato dalla famiglia che si dedica al ranch e ai cavalli. Quando si infortuna per una caduta, suo figlio è costretto ad aiutarlo nell'addestramento di un cavallo potenzialmente forte ma ribelle e riottoso. Allora piano piano il rapporto fra i due subirà un'inaspettata evoluzione, aiutati anche da un'addestratrice di cavalli di cui il giovane si innamora.

Brado: Saul Nanni in una foto

IL DVD. Brado è arrivato in homevideo con un DVD targato CG-Vision tecnicamente valido e con un buon extra. Il video sorprende per la capacità di tenuta nelle scene scure, anche se paga alcune sbavature su ambienti ostici per il formato come la vegetazione, con sgranature sui bordi. Per il resto il quadro è solido e offre anche un buonissimo dettaglio su tutti gli elementi del piano. Buono anche l'audio in Dolby Digital 5.1, che oltre a dialoghi puliti offre una discreta cura dell'ambienza e una resa di un certo impatto soprattutto durante le competizioni del cavallo, con una soddisfacente resa dei bassi.

DA NON PERDERE. Negli extra troviamo solo un backstage di 20 minuti, ma decisamente ben fatto tra momenti sul set durante le riprese e interventi di regista e cast. Da segnalare come in alcuni momenti si riveli la grinta e la durezza in versione regista di Kim Rossi Stuart, che durante le riprese cerca di creare un rapporto conflittuale con Saul Nanni (interprete di Tommaso), che rispecchia la tensione e l'ostilità fra padre e figlio che si vede nel film.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 7

Brado, la recensione: Tra western e dramma familiare

Tuesday Club - Il talismano della felicità: la recensione del DVD

IL FILM. Non è mai troppo tardi per cambiare vita. Lo spiega Tuesday Club - Il talismano della felicità, film diretto da Annika Appelin con protagonisti Marie Richardson e Peter Stormare. Il mondo di Karen, donna di mezza età felicemente sposata, va in frantumi quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre che il marito la tradisce. Sarà l'occasione di rendersi conto che dopo una vita dedicata a figli e consorte, è ora di pensare a se stessa. Ce la farà grazie a due amiche, alla passione per la cucina e a uno chef affascinante.

Tuesday Club - Il talismano della felicità: un'immagine

IL DVD. Tuesday Club - Il talismano della felicita è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Wanted. Il video è più che sufficiente, un giudizio che si guadagna grazie a un croma vivace e a un buon dettaglio sui primi e sui medi piani. Purtroppo il quadro zoppica parecchio in alcune panoramiche, dove sui fondali affiora qualche sgranatura di troppo. Decisamente migliore l'audio, mentre negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 è sicuramente la parte migliore dell'edizione e assicura sempre un ascolto piacevole e dotato di una sorprendente spazialità. Oltre ai perfetti dialoghi, anche gli effetti ambientali sono sempre precisi, mentre in alcuni momenti musicali o nella scena della festa la traccia tira fuori anche la grinta con maggiore energia e utilizzo dei bassi.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 8 - Extra: 4