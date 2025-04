L’ombra del giorno: trama e cast del film con Riccardo Scamarcio in onda stasera su Rai 3

Stasera 17 aprile in prima serata su Rai 3 va in onda il film di Giuseppe Piccioni ambientato nell'Italia fascista della fine degli anni trenta.

Questa sera su Rai 3 alle 21:25, verrà trasmesso L'ombra del giorno, un film drammatico che mescola amore e romanticismo nell'Italia fascista. La pellicola ha segnato il ritorno alla regia di Giuseppe Piccioni a sei anni di distanza da Questi giorni. Scopri trama e cast del film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

La trama de L'ombra del giorno

Alla fine degli anni Trenta, in una tranquilla città dell'Italia centrale, Luciano apre ogni mattina le porte del suo ristorante, come ha sempre fatto. È un reduce della Grande Guerra, e porta ancora addosso - nel corpo e nell'anima - le cicatrici lasciate dal fronte.

Ogni giorno osserva i cortei di giovani studenti che attraversano le strade accompagnati dalle loro maestre. Quei volti, così pieni di vita, potrebbero rappresentare un'immagine di speranza e futuro. Ma questa visione è offuscata dall'ombra sempre più ingombrante dell'ideologia fascista, che minaccia di trascinare nuovamente il Paese verso il baratro, mentre in Europa si avvertono già i primi echi di una nuova guerra e l'odio razziale comincia a farsi strada con prepotenza.

L'ombra del giorno: Benedetta Porcaroli durante una scena del film

Luciano è iscritto al partito fascista, ma non ne trae vantaggio. Le medaglie conquistate in battaglia e l'appartenenza al regime non lo hanno mai reso un opportunista o un fanatico. Tuttavia, il clima di entusiasmo che attraversa il Paese - l'illusione di un'Italia forte, centrale nello scacchiere internazionale e in pieno slancio economico - finisce per contagiare anche lui. Il suo ristorante, infatti, sta vivendo un momento d'oro.

Poi, un giorno, dietro la vetrina del locale, compare una ragazza: Anna. La sua presenza incrinerà le certezze di Luciano, mettendo in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. In lui riaffiorerà un'emozione che pensava di aver smarrito per sempre. Ma Anna custodisce un segreto che potrebbe mettere in pericolo entrambi.

Interpreti e personaggi