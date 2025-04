L’Ombra del Giorno stasera su Rai 3, dove è stato girato il film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Stasera in prima serata Rai 3 manda in onda il film L'ombra del giorno: ecco dove è stato girato il film ambientato nell'Italia fascista di fine anni trenta.

Oggi Rai 3 in prima serata manda in onda L'ombra del giorno, film del 2022 diretto da Giuseppe Piccioni. La pellicola è stata girata nelle Marche e precisamente ad Ascoli Piceno. Ecco le location in cui il regista ha ambientato il lungometraggio dopo essersi consultato con Riccardo Scamarcio, protagonista maschile della pellicola.

Le location de L'ombra del giorno

Non tutti sanno che L'ombra del giorno doveva inizialmente essere girato a Roma. Ma tutto cambiò quando il regista Giuseppe Piccioni mostrò a Riccardo Scamarcio alcune foto del suggestivo Caffè Meletti, gioiello liberty nel cuore di Ascoli Piceno. Affascinato, Scamarcio accettò di visitare la città, e da quella passeggiata tra piazze e vicoli prese vita un cambio di rotta decisivo: Ascoli sarebbe diventata la vera protagonista del film.

Durante le riprese, la città si trovava in zona rossa a causa delle restrizioni del DPCM di febbraio 2021. Il silenzio irreale delle strade deserte, le piazze vuote e l'atmosfera sospesa conferirono un'aura unica alla narrazione. La troupe lavorava in una bolla quasi irreale, dove cinema e vita sembravano fondersi.

L'ombra del giorno: Valeria Bilello in una scena del film

Gran parte delle riprese si sono svolte svolte all'interno del suggestivo Caffè Meletti, storico locale affacciato sulla splendida Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. La scena in bicicletta con protagonisti Luciano e Anna è stata girata lungo Via delle Stelle, mentre la sequenza successiva prende vita nel giardino e nella Kaffeehaus del Palazzo Saladini Pilastri, nel cuore del centro storico. Il commovente epilogo del film, invece, è stato ambientato nella Riserva Naturale della Sentina, in prossimità della foce del Tronto.

Set Galeotto

E come spesso accade, il cinema ha fatto da cupido: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che si erano incrociati nel 2020 sul set de La Scuola Cattolica, si sono innamorati davvero durante le riprese di questo film. Un amore nato tra i ciak, sotto l'ombra di un'Italia chiusa ma piena di emozioni.

In un'intervista a Vanity Fair, Bendetta, parlando del loro incontro ha detto "Quando l'ho visto, ho pensato: 'Ammazza'. Come tutte le ragazze della mia generazione, anche io ero sua fan. Tre metri sopra il cielo, Tiziano Ferro, tutto quel mondo lì era il nostro modello di romanticismo. Quando ci siamo presentati ho pensato proprio: ma allora è vero che è figo. Il primo pensiero".