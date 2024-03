Lolita Lobosco 3: trama e cast della terza puntata, stasera su Rai 1

Continua il successo di Le indagini di Lolita Lobosco 3, che in questo lunedì 18 marzo si arricchisce di una nuova avventura. Stasera su Rai 1 in prima serata va infatti in onda Terrarossa, la terza e penultima puntata di una stagione che, negli ascolti, sta segnango l'ennesimo trionfo per la vicequestore di Bari interpretata da Luisa Ranieri.

Trama di lunedì 18 marzo

Lolita è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince: la poliziotta sospetta infatti che si tratti di un omicidio camuffato da suicidio, per punire una donna troppo intraprendente e progressista. Forte continua a ripeterle che non ci sono prove, ma d'altronde da quando si è trasferito a casa di Lolita, i due si confrontano e battibeccano tutto il giorno, proprio come una coppia di vecchia data.

Lello, nel frattempo, si prende qualche giorno di congedo per dedicarsi all'arrivo a casa dei gemelli. Per Trifone, invece, arriva finalmente il momento per provare a chiarirsi con Nunzia e ottenere il suo perdono.

Lolita non riesce a darsi pace per la vicenda che la tormenta ormai da giorni e che riguarda una persona per lei molto importante che sta rischiando la vita e anche per questo, prende bruscamente le distanze da Leon. Ma Angelo ha un'intuizione inaspettata e ritorna prepotentemente nella vita di Lolita.

Il cast

Tornano per il terzo anno consecutivo i volti ormai familiari de Le indagini di Lolita Lobosco, ma nella nuova stagione c'è anche un'importante novità: Daniele Pecci è Leon, il gallerista che promette di rubare il cuore della bella vicequestore.

Torna naturalmente Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, e al suo fianco avrà come sempre Giovanni Ludeno (Antonio Forte) e Jacopo Cullin (Lello Esposito). Bianca Nappi è l'amica e collega Marietta, Giulia Fiume e Lunetta Savini sono Carmela, la sorella minore di Lolita, e mamma Nunzia, Maurizio Donadoni è Trifone e Mario Sgueglia è Angelo, primo amore di Lolita, finito, al termine della scorsa stagione, nel programma di protezione testimoni.

Quando andranno in onda le puntate

Lolita Lobosco 3 è composta da 4 puntate. La prima, già disponibile in streaming su RaiPlay, va in onda stasera, lunedì 4 marzo, alle 21:25 su Rai 1. Le successive, salvo variazioni al momento non prevedibili, saranno trasmesse nei tre lunedì successivi, 11 - 18 e 25 marzo, e rese disponibili nelle stesse date anche in streaming.