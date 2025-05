Lolita Lobosco 3, stasera su Rai 1 replica dell'ultima puntata: quale futuro per la serie con Luisa Ranieri?

Lolita Lobosco non sarà tornata con una nuova stagione ma ci ha fatto compagnia per due settimane con le repliche della terza stagione. E proprio l'ultimo ciclo di episodi fin qui trasmesso termina la sua corsa stasera su Rai 1, in prima serata, con Un brutto affare.

Le indagini di Lolita Lobosco 3x04: la trama del finale di stagione

Le indagini di Lolita Lobosco: Luisa Ranieri nei panni della protagonista

Un cadavere emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che aiuti a capire chi è la vittima e trovare la soluzione del misterioso caso. La vicequestore mette tutto il suo intuito investigativo nel caso, cercando di non pensare all'altra questione che non la fa dormire: la relazione con Leon pare incepparsi ma, inaspettatamente, Lolita scopre di avere una preziosa alleata.

E di alleati la poliziotta ha un gran bisogno, visti i pericoli che la aspettano proprio nei luoghi che l'hanno vista bambina. Cosa farà Lolita ora che Angelo è di nuovo a Bari, pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di "Petresine", suo padre?

Forte, intanto, decide di affrontare la sua frattura con Porzia cercando una soluzione all'aggressività del loro primogenito, mentre Esposito prende confidenza con il ruolo di padre. Nunzia scopre, invece, di avere una temibile rivale in campo sentimentale e non è disposta a perdere.

Lolita Lobosco 4 si farà, ma quando?

Le Indagini di Lolita Lobosco 3: Luisa Ranieri in una scena

Il ritardo della stagione 4 non è una novità: già durante la conferenza stampa di presentazione di Lolita Lobosco 3, la protagonista Luisa Ranieri aveva annunciato di voler prendere un anno, forse due, di pausa dalla fiction di Rai 1.

Nel frattempo per lei ci sono stati tre importanti impegni cinematografici come Parthenope di Paolo Sorrentino, Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia di Johnny Depp e Diamanti di Ferzan Ozpetek. A cui si è aggiunta in corsa un'altra fiction per la Rai, prodotta insieme al marito Luca Zingaretti, di cui lei sarà protagonista e di cui si stanno ultimando in questi giorni le riprese: La preside.

Una buona notizia però in tutto questo c'è: Gabriella Genisi, autrice del ciclo di romanzi con protagonista la vicequestore Lobosco, ha da poco pubblicato un nuovo libro, Una questione di soldi. Quando la fiction Rai ricomincerà la produzione, dunque, potrà ripartire dal materiale letterario che l'ha "nutrita" per le tre stagioni precedenti.

Luisa Ranieri: un 2026 con Lolita Lobosco e La preside?

Mentre la vicequestore di Bari si prende una meritata vacanza dagli schermi, la sua interprete non si ferma e, tra diversi impegni cinematografici, trova anche il tempo di girare una nuova fiction, che dovrebbe debuttare su Rai 1 nel corso del 2026. Si chiama La preside e racconta una storia vera: quella di Eugenia Carfora, preside dell'Istituto Superiore Tecnico Morano del parco Verde di Caivano.

Nei panni della dirigente ci sarà proprio Luisa Ranieri, che reciterà accanto a Luca Zingaretti. Entrambi figurano anche come produttori con la loro società Zocotoco.

Se la preside dovrebbe fare il suo esordio in TV nel corso del 2026, l'anno prossimo dovrebbe tornare, impegni permettendo, anche Le indagini di Lolita Lobosco con la stagione 4, al momento assente dai palinsesti 2025/2026.