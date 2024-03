Le indagini di Lolita Lobosco 3: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 1

Si appresta a salutare il suo pubblico Le indagini di Lolita Lobosco 3, la nuova stagione della serie con Luisa Ranieri che torna stasera su Rai 1 in prima serata con l'ultima puntata. Non sarà un addio quello con la vicequestore di Bari ma un lunghissimo arrivederci, che sarà certamente onorato dai suoi fedeli spettatori con numeri non inferiori alle ultime tre settimane (la fiction non è mai scesa sotto il 27% di share).

Trama del finale di stagione

Un cadavere emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che aiuti a capire chi è la vittima e trovare la soluzione del misterioso caso. La vicequestore mette tutto il suo intuito investigativo, cercando di non pensare all'altra questione che non la fa dormire: la relazione con Leon pare incepparsi ma, inaspettatamente, Lolita scopre di avere una preziosa alleata.

E di alleati la poliziotta ha un gran bisogno, visti i pericoli che la aspettano proprio nei luoghi che l'hanno vista bambina. Cosa farà Lolita ora che Angelo è di nuovo a Bari, pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine?

Forte, intanto, decide di affrontare la sua frattura con Porzia cercando una soluzione all'aggressività del loro primogenito, mentre Esposito prende confidenza con il suo ruolo di padre. Nunzia scopre, invece, di avere una temibile rivale in campo sentimentale e non è disposta a perdere.

Lolita Losco 3: il cast

Tornano per il terzo anno consecutivo i volti ormai familiari de Le indagini di Lolita Lobosco, ma nella nuova stagione c'è anche un'importante novità: Daniele Pecci è Leon, il gallerista che promette di rubare il cuore della bella vicequestore.

Torna naturalmente Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, e al suo fianco avrà come sempre Giovanni Ludeno (Antonio Forte) e Jacopo Cullin (Lello Esposito). Bianca Nappi è l'amica e collega Marietta, Giulia Fiume e Lunetta Savini sono Carmela, la sorella minore di Lolita, e mamma Nunzia, Maurizio Donadoni è Trifone e Mario Sgueglia è Angelo, primo amore di Lolita, finito, al termine della scorsa stagione, nel programma di protezione testimoni.