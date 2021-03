Lolita Lobosco stasera su Rai1 con la terza puntata: le anticipazioni di Spaghetti all'assassina

Lolita Lobosco torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la nuova puntata, dopo i successi macinati nelle due settimane precedenti.

Firmata dal regista Luca Miniero, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori), a vestire i panni dell'affascinante vicequestore è Luisa Ranieri.

Nelle anticipazioni della terza puntata di Le indagini di Lolita Lobosco, dal titolo Spaghetti all'assassina, il giallo si consuma a pochi passi dall'abitazione della protagonista. Eppure Lolita, quel ristorante a pochi metri da casa sua, dove si servono, appunto, i rinomati spaghetti, neanche lo conosce. Rinomati per gli altri, ma sconosciuti per lei, che nulla sa delle lunghe liste di prenotazioni che scandiscono gli ingressi al ristorante dove lo chef Geppino Schirone, detto Pap'russ, ha fatto di quella ricetta assai piccante il suo cavallo di battaglia.

È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, si precipita in strada in vestaglia. Qualcuno deve essersi sentito male proprio in quel locale. Così, in vestaglia e ciabatte, Lolita rinviene il cadavere del cuoco, sicuramente assassinato. Un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli, e che la priverà della sapida esperienza di poter assaggiare la celebre ricetta dalle mani del suo inventore. Una brutta vicenda, quella che ruota intorno alla morte di Geppino Schirone, che si rivela essere un personaggio pieno di ombre e di ambiguità. Insomma il tipo di persona che Lolita vedrebbe volentieri dietro le sbarre ma che in questa indagine è in credito con la giustizia.