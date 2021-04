LOL: chi ride è fuori, Ciro: "Fru era il mio metro di giudizio per capire se facevo ridere"

I due membri dei The Jackal, Ciro e Fru, hanno partecipato a LOL: chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime Video in cui dieci comici devono cercare di far ridere senza ridere loro stessi: ma una domanda che si sono chiesti molti utenti è se tra gli attori ci fosse una sorta di "complicità".

Ciro Priello e Gianluca Colucci, in arte Fru, sono volti molto noti sui social per i loro video insieme agli altri membri dei The Jackal. Ma quando i due si sono dovuti fronteggiare sul palco di LOL: Chi ride è fuori, sono stati amici o rivali?

"Fru era il mio metro di giudizio per capire se quello che facevo poteva far ridere oppure no", ha svelato in un'intervista per GQ Ciro. "Perché Fru era l'unica persona che mi conosceva davvero nel profondo e poteva farmi capire se le battute fossero davvero divertenti. È un bell'esperimento questo programma: cercare di far ridere e stare in una casa piena di comici senza far ridere. È stato anche un incubo però fare battute e vedere che nessuno attorno a te rideva!"

LOL: Chi ride è fuori, chi è il vincitore della prima edizione

Anche Lillo, nella stessa intervista, ha potuto confermare che: "è difficile non far ridere qualcuno che conosci molto bene, non so come hanno fatto loro dei The Jackal, se ci fosse stato Greg, per me sarebbe stata la fine, perché lui sa molto bene cosa mi fa ridere!"

Lillo, però, conosce molto bene Caterina, eppure l'attore stesso ha rivelato quanto si sia stupito a non essere riuscito a far ridere la comica come sperava durante le puntate di LOL: chi ride è fuori: "È andata come è andata, Caterina è bionica. Comunque è già nato un trio tra me, Ciro e Fru!", ha scherzato Lillo._