LOL: Chi ride è fuori, chi è il vincitore della prima edizione

LOL: Chi ride è fuori era alla ricerca del comico più serio e il vincitore è Ciro dei The Jackal, nonostante sia stato proprio lui ad essere tra i primi ammoniti, e nonostante il suo sodale, Fru, sia stato il primo ad essere espulso.

LOL: Chi ride è fuori, una scena con Ciro e Frank Matano

Il testa a testa finale con Katia Follesa che, dalla Barbie tris di primi al lento con tanto di slinguazzata sul naso, ha provato di tutto per strappare una smorfia all'avversario, ma è capitolata, cuore di mamma, davanti all'imitazione che il comico partenopeo ha fatto di sua figlia.

E così, con buona pace dei conduttori, a corto ormai di idee e stratagemmi per far sbottare almeno uno dei due, LOL: Chi ride è fuori ha potuto incoronare il suo primo vincitore.

Che si è aggiudicato, come ormai sa chi ha seguito il comedy show di Amazon Prime Video, un assegno da 100.000 euro devoluto all'associazione ActionAid, con cui i The Jackal collaborano da anni.

Che fine hanno fatto i due favoriti? Elio, che anche Lillo nella nostra intervista ha definito il più insidioso, è stato eliminato proprio dal concorrente che lui stesso era riuscito a far espellere, Frank Matano. Sorte diversa per Caterina Guzzanti, terza classificata perchè rea di essere stata la meno attiva tra tutti i concorrenti. A lei va però il "premio coerenza": aveva assicurato che farla ridere sarebbe stato quasi impossibile (dove il quasi fa rima con Elio) e ha tenuto fede alle attese fino all'ultimo.