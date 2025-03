LOL 5: quando arriveranno su Prime Video le puntate finali?

La corsa al titolo di re (o regina) della risata più trattenuta d'Italia sta per arrivare alla sua fase decisiva. Dopo aver lanciato i primi cinque episodi il 27 marzo, Prime Video ha annunciato che le ultime due puntate di LOL 5 saranno rilasciate giovedì 3 aprile.

Quest'anno a controllare la stanza più pazza della tv non ci sono più Fedez e Frank Matano, ma due volti noti del mondo comico: Angelo Pintus e Alessandro Siani. Sono loro a osservare dalla control room ogni smorfia e ogni sorriso dei concorrenti, pronti a scagliare cartellini gialli e sketch a sorpresa.

Cast, regole e premio finale: tutto quello che c'è da sapere su LOL 5

Angelo Pintus e Alessandro Siani a LOL 5

Il meccanismo del gioco rimane invariato: dieci comici, sei ore di tempo e un solo obiettivo, non ridere. Dopo la prima risata arriva il cartellino giallo, alla seconda si è fuori. Nessuno sconto, ogni piccolo accenno di sorriso può costare davvero caro ai comici in gara.

I protagonisti di questa quinta edizione sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e il vincitore del talent spin-off Alessandro Ciacci.

Il premio in palio, come sempre, è di 100.000 euro da devolvere in beneficenza a un'associazione scelta dai concorrenti. Chi succederà a Giorgio Panariello, vincitore della scorsa edizione? Lo scopriremo solo nel gran finale in onda su Prime Video il 3 aprile.

Il successo clamoroso di LOL: chi ride è fuori

il cast di LOL 5

LOL 5, disponibile in oltre 240 Paesi, si conferma un vero fenomeno globale. L'arrivo alla conduzione di Angelo Pintus e Alessandro Siani ha sicuramente rinfrescato il ritmo del programma con un cambio di passo necessario e ben riuscito. Ma è la sintonia tra i concorrenti a regalare al pubblico gag che fanno venire le lacrime agli occhi e sorprese imprevedibili fino all'ultimo secondo.

C'è già chi prova a indovinare il vincitore, ma la vera domanda è: chi è che riuscirà a non ridere ancora per due episodi interi? Il conto alla rovescia per il finale è ufficialmente iniziato, l'appuntamento è per il 3 aprile su Prime Video.