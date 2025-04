LOL 5 - Chi ride è fuori, ecco chi è il vincitore dello show di Prime Video

Nella giornata di ieri è arrivata su Prime Video l'ultima puntata di LOL 5 - Chi ride è fuori, svelando così il nome del vincitore di questa stagione dello show targato Amazon.

Gli episodi del format comico sono stati condotti da Alessandro Siani e Angelo Pintus.

Chi era in corsa per la vittoria nello show

Nel cast della stagione 5 di LOL: Chi ride è fuori sono stati impegnati Federico Basso, Alessandro Siani, Valeria Graci, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassissa, Raul Cremona, Marta Zoboli e Andrea Pisani.

Il vincitore dello show ha ottenuto 100mila euro da devolvere in beneficenza, come accaduto nelle edizioni precedenti.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni su chi ha concluso lo show riuscendo a non ridere.

Il cast di LOL 5

Chi è il vincitore di LOL 5

Il terzo classificato di questa edizione è stato Andrea Pisani del duo comico PanPers. LOL 5 ha visto Geppi Cucciari e Federico Basso contendersi la vittoria.

La nuova stagione del comedy show original italiano targato Amazon è stata composta da 6 episodi è stata prodotta, come nelle occasioni precedenti, da Endemol Shine Italy per conto di Amazon MGM Studios.

Ed è stato proprio il comico protagonista di Comedy Match e di Zelig a trionfare nello show, riuscendo a non ridere fino alla fine del programma.

Nella puntata finale, una volta rimasti in due nello studio, Geppi è stata vittima di una sua stessa battuta e non è riuscita a non ridere proprio quando mancava pochissimo allo scadere del tempo.

Basso ha donato metà della somma che spetta al vincitore all'associazione Avis di Milano, lasciando il resto a Geppi Cucciari che ha voluto dividere la somma tra AIRC, PizzAut e Dinamo Camp.