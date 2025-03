LOL 5, chi è Andrea Pisani: i PanPers, Beatrice Arnera e quella incredibile somiglianza con un cantante

Andrea Pisani, che molti conoscono come una metà dei PanPers (l'altra è Luca Peracino), si lancia a LOL 5 - la competizione comica più estrema del momento - con il suo solito mix di nonsense, battute fulminanti e irresistibile autoironia. La domanda che tutti si chiedono - lui per primo - è: riuscirà a non ridere?

Comico, attore, conduttore: Andrea Pisani fa tutto (e lo fa bene)

Il cast di LOL 5

Il suo esordio risale al 2009 con Colorado, dove insieme all'amico e collega Peracino porta per la prima volta in tv il mondo dei PanPers. Ma la televisione è solo il punto di partenza: arrivano YouTube, film come Fuga di cervelli e I babysitter, sitcom e show serali. Oggi è anche volto del programma Only Fun - Comico Show su Nove, dove condivide il palco con Belen Rodriguez. Non male per uno che, a vent'anni, faceva teatro e studiava per capire cosa fare di questa passione.

Tra coccole e ciucci, la nuova vita da papà

Fuori dal palco, Pisani è decisamente più riservato. Dal 2021 è legato all'attrice Beatrice Arnera e la loro sembra essere la storia d'amore idilliaca, fatta di risate, una complicità fuori dal comune e dolcezza a non finire. Da poco i due sono diventati genitori di Matilda.

Sui social condividono scorci di vita quotidiana tra pannolini e sketch improvvisati, ma sempre con discrezione: il volto della bimba resta privato, anche se le sue apparizioni fanno sorridere migliaia di follower.

Andrea Pisani e quel sosia che tutti conosciamo

Se guardando Andrea Pisani a LOL 5 avete pensato "io l'ho già visto da qualche parte", non vi siete sbagliati. O meglio, sì, ma non di molto. Il comico torinese, infatti, è incredibilmente somigliante a Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Chi è il sosia di chi? Una coincidenza estetica che da tempo genera confusione tra i fan e che ormai è diventata materiale perfetto per sketch e sorprese. Proprio dal palco di uno degli ultimi concerti del gruppo, il comico ha scherzato con il pubblico: "Io sono Riccardo preso su Wish". Mentre in un'altra occasione era stato Zanotti a partecipare, tra le risate, a uno spettacolo teatrale di Pisani.

LOL 5: il comico che potrebbe resistere (o no)

Forte di anni di esperienza tra palcoscenici e set televisivi, Andrea Pisani entra nella gara con una sicurezza misurata, una comicità ben rodata e una immensa capacità di improvvisazione. Ma noi non possiamo che domandarci: riuscirà a resistere fino alla fine? Non resta che aspettare... o ridere, prima ancora che inizi.