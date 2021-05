Loki: le scene inedite con Tom Hiddleston e Owen Wilson nel nuovo trailer

Scene inedite con Tom Hiddleston e Owen Wilson nel nuovo trailer di Loki, diffuso sull'onda delle anticipazioni diffuse ieri dai Marvel Studios, in attesa del ritorno in azione del Dio dell'Inganno, l'anteroe Marvel più amato dai fan.

I dettagli della trama di Loki non sono ancora stati svelati, ma è stato anticipato che nella serie il Dio di Asgard si troverà costretto a lavorare per la Time Variance Authority nel tentativo di correggere la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe, che potrebbe o meno aver creato inavvertitamente quando è scappato con il Tesseract in Avengers: Endgame.

Oltre alla star Tom Hiddleston, nel cast di Loki troviamo Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

La premiere di Loki debutterà su Disney+ l'11 giugno. Qui trovate l'elenco delle nuove date di uscita dei film Marvel.