Loki: rivedremo il protagonista in Doctor Strange 2?

Potremmo rivedere Loki già il prossimo anno, nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in attesa della seconda stagione della serie. Il condizionale è d'obbligo, perché come riportato dall'Hollywood Reporter non è ancora confermata la presenza di Tom Hiddleston nell'atteso sequel diretto da Sam Raimi, anche se non sarebbe fuori luogo vederlo in tale sede. Attenzione, seguono spoiler per il finale della prima stagione!

Il sesto e ultimo episodio della prima annata di Loki si conclude con la creazione di un multiverso fuori controllo, senza la TVA per tenere d'occhio ed eliminare le deviazioni temporali. Questo porrebbe le basi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove lo stregone avrà presumibilmente a che fare con questa nuova realtà frammentata, e probabilmente ne avremo degli indizi già in Spider-Man: No Way Home, dove si vocifera che vedremo Tom Holland al fianco di Tobey Maguire e Andrew Garfield (anche se il secondo ha apertamente negato di essere nel cast). E sarebbe possibile un nuovo incontro fra Strange e Loki, che si erano già incrociati in Thor: Ragnarok (anche se il Loki che abbiamo visto nella serie non è quello della linea temporale principale, e quindi non si è mai imbattuto in Strange prima d'ora).

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

La prova a sostegno sarebbe che Tom Hiddleston dice di aver indossato i panni di Loki il giorno del suo compleanno, il 9 febbraio, quando la prima stagione era già stata completata (salvo eventuali reshoot), e c'è chi pensa che potesse trattarsi del set londinese del film di Raimi, anche se in quel periodo le riprese erano in standby a causa dell'emergenza sanitaria e sono ricominciate a marzo. Altra possibilità, un cameo in Thor: Love and Thunder (ma forse girato a distanza dato che Hiddleston non si è recato in Australia). Ne sapremo di più, forse, nei prossimi mesi.

Quello di Loki è il primo progetto seriale Marvel per Disney+ ad avere una seconda stagione, confermata durante i titoli di coda dell'episodio finale (le riprese inizieranno il prossimo anno). Ci saranno annate multiple anche per la serie animata Marvel's What If...?, che debutterà sulla piattaforma l'11 agosto e parla di esiti alternativi per eventi importanti dei vari film del Marvel Cinematic Universe.