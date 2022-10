Loki: le riprese della seconda stagione sono terminate

Le riprese della stagione 2 di Loki sono terminate. In base a quanto recentemente riportato da Comicbook.com, i nuovi episodi dovrebbero uscire fra meno di un anno, essendo terminato il lavoro sul set. A riprova di tutto ciò abbiamo anche i post sui social media dei membri della troupe, i quali hanno celebrato il termine ultimo dei lavori con fotografie dedicate all'evento, in cui indossano abiti a tema.

Come accaduto anche in passato, probabilmente anche in questo caso i Marvel Studios realizzeranno le classiche fotografie dedicate, coinvolgendo il cast e la troupe poco prima dell'uscita di questo secondo arco narrativo, non ci sarà quindi molto da aspettare per questo. Mentre ce ne restiamo in attesa, vi ricordiamo che in questa seconda stagione di Loki i fan della serie si aspettano di trovare Kang il Conquistatore, o comunque qualche indizio o elemento a lui connesso all'interno della trama.

Nella prima stagione di Loki abbiamo avuto (spoiler) in scena Jonathan Majors in una sorta di variante di Kang stesso, suggerendo che nella prossima potrebbe concretizzarsi definitivamente l'arrivo di questo villain, magari per poi conmparire in un film successivo. Parlando in precedenza, sempre a ComicBook, del ruolo di Majors in Loki e delle sue possibilità, Kevin Feige ha detto: "È fantastico, e gli ho detto che non c'è nessuno su cui preferirei mettere la saga del multiverso rispetto alle sue spalle. È davvero impressionante ciò che Jonathan Majors è in grado di fare e tutte le diverse incarnazioni, varianti, se vuoi, di Kang che lo vedremo interpretare. È davvero fantastico. Quello che amo è che è completamente diverso da Thanos. Che non si tratti solamente solo un ragazzo viola più grande con un elmetto. Questo non è Kang. Kang è un tipo molto diverso di cattivo, e il fatto che sia molti, molti personaggi diversi la parte più eccitante e che lo differenzia di più dal resto".

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Vi ricordiamo che La seconda stagione di Loki sarà presentata in anteprima su Disney Plus nell'estate del 2023.