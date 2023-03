Loki: Owen Wilson svela la possibile finestra di lancio della stagione 2

Tra le serie Marvel Studios più attese dell'anno vi è senza ombra di dubbio Loki 2 che andrà a continuare le mirabolanti avventure del dio dell'inganno, interpretato da Tom Hiddleston, e di Mobius, agente della TVA, interpretato da Owen Wilson. A svelare la possibile finestra di lancio della nuova stagione ci ha pensato proprio quest'ultimo in una recente intervista.

"In Ant-Man 3 hanno utilizzato una scena di me, Tom e Jonathan presa direttamente da Loki 2. Penso che la nuova stagione arriverà alla fine dell'estate oppure a settembre" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly. Al momento i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito le sue dichiarazioni.

Loki 2, l'attrice de Il Trono di Spade Kate Dickie nel cast della serie Marvel: chi interpreterà?

Di recente Disney+ ha modificato le finestre di uscita di diverse serie Marvel lasciando un semplice "coming soon", evidentemente per non dare false speranze ai fan a seguito dei vari stravolgimenti negli ultimi anni. Al momento gli unici show confermati per quest'anno sono Loki 2 e Secret Invasion, di cui è già partito il marketing.

Al momento si sa ben poco della trama di Loki 2 se non che è confermato il ritorno di personaggi chiave come Sylvie (Sophia Di Martino) e Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Il produttore esecutivo Stephen Broussard ha anche fatto luce sull'arco caratteriale di Loki nei prossimi episodi dello show Disney+, indicando che quello che un tempo era un supervillain si avvicinerà allo status di eroe a tutti gli effetti.