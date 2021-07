Loki: la scena mid-credits del quarto episodio

Il quarto episodio di Loki, disponibile su Disney+, contiene una scena durante i titoli di coda. Una sequenza che rimescola le carte in tavola, come anticipato dallo stesso Tom Hiddleston che in un'intervista aveva alluso a un cambiamento sostanzioso nel terzultimo dei sei episodi che compongono la serie. Attenzione, seguono spoiler !

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Il quarto episodio di Loki si conclude con la rivelazione che i Custodi del Tempo sono fasulli, e il protagonista viene eliminato da Renslayer, lasciando Sylvie come unica variante rimasta. O almeno così credevamo: nel mid-credits, situato dopo la parte iniziale dei titoli di coda, Loki si sveglia in una sorta di limbo e chiede se è morto, al che la voce di Richard E. Grant risponde "No, ma se non vieni con noi lo sarai."

Richard E. Grant minaccioso nella commedia Horrid Henry: The Movie

Grant è uno dei quattro Loki alternativi presenti nella scena, inclusi un bambino e un coccodrillo. Nei credits è identificato come "Classic Loki", presumibilmente perché indossa il costume verde attillato che Loki è solito portare nei fumetti (la versione del Marvel Cinematic Universe è stata rimaneggiata per ragioni estetiche, così come il look classico di Thor). Già al momento del casting i fan avevano ipotizzato che lui potesse essere un Loki più anziano, data la sua parziale somiglianza fisica con Tom Hiddleston. C'è chi si è divertito a creare meme basati su questa scena, applicandoli a Owen Wilson (anch'egli eliminato da Renslayer) e a Spider-Man (dato che il film Spider-Man: No Way Home dovrebbe contenere apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield).

Le avventure di Loki si concluderanno su Disney+ il 14 luglio, per poi cedere il posto alle prossime miniserie Marvel. In particolare, nelle prossime settimane debutterà Marvel's What If...?, prima produzione animata dei Marvel Studios, dove l'Osservatore mostra esiti alternativi per eventi-chiave all'interno dei film del franchise, con gli attori cinematografici a prestare le voci alle loro controparti animate.