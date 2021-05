Loki: la nuova clip Introduce l'Agente Mobius di Owen Wilson

Facciamo la conoscenza più approfondita dell'agente Mobius, interpretato da Owen Wilson, membro della Time Variant Authority che sarà al centro della serie Loki, come anticipa la nuova clip.

Nel corso della cerimonia degli MTV Movie & TV Awards 2021, Marvel ha diffuso una nuova clip della serie Disney+ Loki incentrata sul personaggio di Owen Wilson, l'Agente Mobius della Time Variant Authority.

Loki debutterà su Disney+ mercoledì 9 giugno, seguendo le orme e, si spera, il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

I dettagli della sinossi di Loki non sono ancora stati svelati, ma è stato anticipato che nella serie il Dio di Asgard si troverà costretto a lavorare per la Time Variance Authority nel tentativo di correggere la nuova timeline causata inavvertitamente quando è scappato con il Tesseract, evento mostrato nel film Avengers: Endgame.

Loki: il trailer svela quante timeline post Avengers: Endgame esistono nell'MCU

Oltre al protagonista Tom Hiddleston, nel cast dello show prodotto dalla Marvel troviamo Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Loki è diretta da Kate Herron e prodotta da Michael Waldron.