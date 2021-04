Loki: il trailer svela quante timeline post Avengers: Endgame esistono nell'MCU

Il trailer di Loki, nuova serie Disney+ in arrivo prossimamente, anticipa quante timeline multiple esistono nell'MCU dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che ha introdotto il concetto di Multiverso MCU.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

I meccanismi temporali dell'MCU sono ancora relativamente poco chiari al punto che gli sceneggiatori e i registi di Avengers: Endgame hanno opinioni diverse su come il viaggio nel tempo ha funzionato nello stesso film. Da quanto anticipato, quella di Loki sarà una timeline alternativa generata dalla sua fuga dopo essersi impossessato del Tesseract.

In una della scena del trailer di Loki viene mostrata un'immagine della timeline con molteplici ramificazioni in cui viene confermato che esistono almeno tredici diverse ramificazioni.

Loki: le nuove timeline generate dal Dio degli inganni

L'implicazione è che lo stesso Loki sia responsabile per la creazione di queste timeline, o meglio, lo sono altre versione di Loki. L'immagine mostrano almeno tredici ramificazioni, presumibilmente tutte corrispondenti a momenti in cui il Loki che ha rubato il Tesseract sia intervenuto nella storia della Terra. Qyesto spiega il motivo per cui la Temporal Variance Authority, in breve TVA, crede che la timeline necessiti di protezione visto che una singola alterazione nella storia può creare tutte queste timeline alternative. L'immagine suggerisce, dunque, che la timeline sia molto più vulnerabile di quanto aveva suggerito l'Antico nel suo discorso a Hulk.

La TVA ha reclutato una variante di Loki nella speranza di poter bloccare le altre ramificazioni. Ciò significa che il Dio dell'Inganno potrebbe scontrarsi con altre varianti di se stesso. Senza dubbio, il personaggio di Tom Hiddleston dovrà mettere alla prova il suo ingegno contro avversari capaci e sarà aiutato dal fatto che il suo altro non avrebbe motivo di aspettarsi questo particolare avversario. Resta da vedere se Loki riuscirà a correggere la cronologia o se causerà ancora più caos nel tentativo.

La sinossi ufficiale di Loki anticipa: La serie segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Loki è in uscita su Disney+ l'11 giugno.