Loki: la regista Kate Herron risponde alle critiche sulla rivelazione della bisessualità

La regista di Loki, Kate Herron, ha risposto alle critiche mosse dal produttore esecutivo Russell T. Davies, che ha definito "ridicola" la rivelazione della bisessualità del Dio dell'Inganno.

Dopo aver diretto la prima stagione della fortunata serie Marvel, Kate Herron è stata contattata dalla compagnia per fare ritorno per i nuovi episodi, ma alla fine ha deciso che non faceva per lei.

"Ho lavorato allo show per circa tre anni in totale", ha spiegato la regista Variety. "Mi sentivo come se ci avessi riversato tutto dentro. È quasi come una storia da falò in cui ogni regista porta il proprio punto di vista e la propria prospettiva. Mi sentivo come se avessi dato così tanto a questo progetto. Pensavo, 'Sai una cosa, sento che questo è stato il mio sforzo per Loki. Mi sentivo come se avessi creato qualcosa di nuovo, guardato qualcuno con occhi nuovi - questo, per me, è ciò che rende buona una stagione."

Herron ha ricordato uno dei suoi primi incontri con la star di Loki, Tom Hiddleston. I due hanno fatto una passeggiata in un parco di New York. "Dovevamo parlare in codice perché è Tom Hiddleston, giusto? C'era un corridore vicino a noi che fingeva di fare il riscaldamento per una corsa, e noi dicevamo, 'Questo tizio ci sta solo ascoltando'. Quindi non potevamo nominare Loki e usavamo frasi del tipo, 'Arnold sta andando in una edificio speciale.'"

La regista ricorda anche il giorno di fine riprese: "Siamo andati tutti nell'ufficio della Cittadella e ci siamo messi in cerchio. Tutti piangevano perché non potevamo credere che fosse finita. Tom ha fatto un bellissimo discorso e, poiché è una persona meravigliosa, ha ringraziato tutti individualmente".

Come sappiamo, la serie ha fatto notizia quando Loki ha rivelato di essere bisessuale nell'episodio 3, in cui spiega che gli piace la compagnia sia delle principesse che dei principi. Lo scrittore e produttore britannico Russell T. Davies ha definito la rivelazione un "gesto ridicolo, vile e debole" verso il raccontare storie queer. Herron, che si identifica come queer, ha risposto: "Non sono d'accordo sul fatto che dovrebbero essere raccontate storie più grandi, ma - e penso che abbia diritto alla sua opinione - sono molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto nello show. Russell è un mio eroe, ma come ho detto, spero che almeno abbiamo aperto la porta e che arrivino altre storie".