Loki: il finale della serie ha rischiato di essere molto diverso

La prima stagione di Loki si è conclusa con un finale sorprendente e l'ingresso di un villain che darà una svolta al franchise. Ma a quanto apprendiamo, tale finale della serie Disney+ ha rischiato di essere molto diverso.

Loki: una scena del quinto episodio

Come suggerisce la nostra spiegazione del finale di Loki, la fine della serie tv segna un nuovo inizio per il Marvel Cinematic Universe, ma in una nuova intervista con Marvel.com, lo sceneggiatore di Loki Michael Waldron ha rivelato che in realtà esistevano diverse versioni:

"C'erano diverse versioni del finale ed era qualcosa che era stato sviluppato durante lo iato. Alla fine siamo riusciti a bloccare questo finale, quello che ci sembrava più giusto. Forse abbiamo chiuso un capitolo della storia e questo è qualcosa che ci dà un'energia propulsiva per qualunque cosa accada dopo".

Non proseguite la lettura se non volete spoiler sul finale della serie Loki

Nel finale di Loki, il Dio dell'Inganno (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) hanno un grosso litigio sull'opportunità di uccidere o meno il vero maestro della Time Variance Authority, Colui Che Rimane (in originale He Who Remains, interpretato da Jonathan Majors). Sylvie finisce per rimandare Loki alla TVA - solo che non è la TVA da cui sono partiti. L'inquadratura finale del cliffhanger ha rivelato che questo nuovo universo alternativo TVA è formato e governato da Kang il Conquistatore, una variante malvagia di Colui Che Rimane. Ed è un luogo in cui Mobius (Owen Wilson) non ha idea di chi sia Loki.

"Qualcosa ha cambiato la realtà, inclusa la realtà della TVA", ha spiegato Tom Hiddleston. "Le tre statue dei Custodi del Tempo non ci sono più. Al loro posto c'è una statua di Kang. E il suo amico Mobius non lo riconosce e non sa chi sia. La sua destabilizzazione in quel momento è profonda".

Loki: Tom Hiddleston e l'autore della serie parlano dell'Alligatore che ha rubato la scena ai protagonisti

La regista Kate Herron ha confessato che non pensava che Marvel le avrebbe permesso di inserire la rivelazione del nuovo villain dell'MCu nel finale di Loki:

"Prepariamo il terreno per il nuovo arrivo. È stata una grande responsabilità e un privilegio portare il personaggio di Kang sullo schermo. È un cattivo così diverso da Thanos. Ricordo i progetti a cui ho guardato quando ho accettato di dirigere la serie. Pensavo 'Sarebbe fantastico se riuscissimo a farlo'. Ma le cose possono cambiare in un batter d'occhio. Ho pensato, 'Beh, forse lo cambieranno e diranno che non ci è permesso'. Ma non l'hanno mai fatto. Questo è l'aspetto così eccitante in questi programmi TV, che si interconnetteranno con i film con grande stile. L'ho trovato davvero fantastico, non solo come fan, ma anche come regista".

Disney+ ha confermato che Loki avrà una seconda stagione. La prima stagione di Loki è disponibile in streaming su Disney+.