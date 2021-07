Loki: Tom Hiddleston e l'autore della serie parlano dell'Alligatore che ha rubato la scena ai protagonisti

La serie Loki ha portato sugli schermi le versioni alternative del personaggio interpretato da Tom Hiddleston e la star e lo showrunner hanno ora parlato dell'alligatore che ha attirato l'attenzione dei fan Marvel nel quarto e nel quinto episodio. Il particolare personaggio è infatti apparso insieme ad altre varianti del Dio dell'Inganno, suscitando però qualche dubbio tra gli spettatori che si sono chiesti se fosse un approccio molto originale al fratello di Thor.

Loki: una scena del quinto episodio

Il protagonista Tom Hiddleston, su Marvel.com, è ora intervenuto spiegando: "La domanda è: 'Si tratta realmente di Loki? O semplicemente è verde?'. È una domanda talmente divertente su cui discutono tutti i Loki. Una caratteristica di Loki è che ama avere ragione. E hanno tutti un'opinione diversa nei confronti di questo alligatore".

Michael Waldron, a capo degli autori, ha parlato del personaggio ribadendo che è ispirato ai fumetti: "Stavamo parlando di come volevamo incontrare molte altre versioni di Loki in questa serie. Ho pensato 'Dovrebbe esserci un Loki Alligatore. E la questione è: perché? Perché è verde".

Nella quinta puntata della serie Marvel l'animale ha un ruolo molto più importante nella storia e Waldron, commentando il dubbio se sia realmente un Loki, ha sottolineato: "È così stupido, ma al tempo stesso ha totalmente senso. Devi quasi considerarlo seriamente, forse è un Loki? Perché non dovrebbe esserci una versione alligatore? Per quello che sappiamo potrebbe esserci un universo abitato dagli alligatori o qualcosa di simile. Si tratta semplicemente di una cosa irriverente che in questo show portiamo in scena in modo diretto e obblighiamo gli spettatori a considerla seriamente. Amo quel piccolino".

Hiddleston ha sottolineato: "È davvero, davvero, davvero carino. Sono certo che sia un compagno adorabile per questi Loki perduti". Sul set, ovviamente, è stato usato un peluche e si sono poi usati gli effetti speciali per portarlo in vita. La regista Kate Herron ha commentato in modo ironico: "Tragicamente non avevamo Sean Gunn che strisciava sul pavimento".

Loki, la recensione del quinto episodio: un grandioso e divino viaggio nel mistero

La possibilità di "interagire" comunque con la creatura ha aiutato il cast che poteva avere una vaga idea delle sue dimensioni e del suo peso.

La filmmaker ha inoltre rivelato che le prime versioni ideate erano troppo "carine" perché aveva un aspetto quasi in stile cartone animato, ma è diventato sempre più divertente quando ha assunto delle caratteristiche realistiche e a migliorare la situazione è stata la scelta di fargli indossare le corna sulla testa.

Waldron ha però ribadito: "Voglio che le persone si facciano delle domande, Voglio che sia il prossimo grandioso dibattito sulla Marvel. L'alligatore Loki è realmente un Loki oppure no?".