Loki: è ufficiale, le riprese della serie Disney+ di nuovo al via ad Atlanta

Dopo la conferma del ritorno sul set del cast di The Falcon and the Winter Soldier, anche Loki riprende ufficialmente la produzione ad Atlanta. La conferma arriva da un'intervista a Forbes di Gugu Mbatha-Raw, la quale ha svelato di essere già tornata sul set a fianco di Tom Hiddleston per completare la serie Disney+.

"Ovviamente sono tenuta alla massima segretezza su tutto ciò che ha a che fare con Loki, ma è grandioso essere di nuovo sul set" ha confermato Gugu Mbatha-Raw. "Tutti stanno cercando di lavorare nel modo più sicuro possibile in queste circostanze, e sembra che funzioni. Sono emozionata. Non vedo l'ora di vedere lo show."

Loki vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno. Con lui nel cast i nuovi arrivi dell'MCU Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming e Richard E. Grant. Secondo i rumor, Sophia Di Martino potrebbe interpretare Lady Loki.

Kevin Feige ha anticipato che le serie Loki e WandaVision avranno un legame diretto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, senza però confermare la presenza di Hiddleston nel sequel su Strange.

Loki dovrebbe approdare su Disney+ nella primavera del 2021.