Loki 2: lo strano collegamento tra OB (Ke Huy Quan) e She-Hulk

Nel primo episodio della Stagione 2 di Loki ci viene introdotto per la prima volta il personaggio di Ouroboros / O.B., interpretato dal Premio Oscar Ke Huy Quan. Sapevate che il personaggio è legato a She-Hulk nei fumetti Marvel?

Nell'episodio, scopriamo che Ouroboros è un agente della TVA specializzato nella riparazione e nella costruzione di pezzi di tecnologia, che sembra ricoprire il suo ruolo da centinaia di anni.

il personaggio differisce un po' dall'agente della TVA chiamato Orobourous nei fumetti, apparso per la prima volta in She-Hulk #3 del 2005. L'albo, che rappresentava il centesimo numero della legacy di She-Hulk: Attorney at Law, vedeva Jennifer Walters processata dalla TVA per il suo coinvolgimento nelle disordinate avventure dei Vendicatori che viaggiavano nel tempo. Uno dei giudici che supervisiona il processo è l'Onorevole Mr. Orobourous, che appare solo in quel numero.

Loki 2, il produttore anticipa: "Ke Huy Quan sarà il cervello della TVA"

Da come ci è stato presentato, l'O.B. di Ke Huy Quan pare svolgerà un ruolo fondamentale nella seconda stagione di Loki, quindi nei prossimi episodi vedremo se verranno rivelati altri dettagli su di lui o altri rimandi alla storia dei fumetti Marvel.

Nell'attesa, potete leggere la recensione dei primi episodi di Loki 2.