Loki 3, ecco quando potrebbe arrivare la nuova stagione

Durante il D23 che si è svolta sabato 9 in Brasile, uno dei produttori della serie tv dedicata a Loki, ha aperto le porte per una possibile terza stagione

Un anno dopo che il finale della seconda stagione di Loki ha sconvolto il mondo del MCU, i fan hanno avuto un barlume di speranza su una potenziale terza stagione durante il D23 di ieri.

Il finale della seconda stagione dello show di Loki con Tom Hiddleston nel MCU si è concluso in modo epico. L'episodio 6 ha visto Loki evolversi da Dio dell'inganno a Dio del tempo. Afferrando i rami dei vari universi sciolti e morenti della Sacra Linea Temporale, Loki li ha trasformati in qualcosa di nuovo e ora osserva l'universo in pace.

Sebbene Hiddleston sia stato una presenza costante nel MCU sin dal suo debutto in Thor del 2011, il suo personaggio preferito dai fan non è stato più visto dalla fine della seconda stagione di Loki. Ora, mentre i fan aspettano di vedere dove potrebbe apparire, ci potrebbe essere motivo di pensare che una nuova stagione del suo show potrebbe essere in programma.

Loki 3, ecco le novità sulla serie dedicata al personaggio di Tom Hiddleston

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Parlando al D23 in Brasile, il responsabile dello streaming dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha parlato della possibilità che la terza stagione di Loki venga rilasciata nel MCU.

Quando gli è stato chiesto se c'è la possibilità che Loki abbia una terza stagione, Winderbaum ha risposto semplicemente: "C'è sempre una possibilità".

Winderbaum ha anche parlato del numero di serie televisive Marvel che i fan devono aspettarsi ogni anno, affermando che sarà "variabile" da un anno all'altro. L'obiettivo sarà di circa due show all'anno, ma sarà flessibile, e lo studio è ottimista sull'avvio della produzione di progetti in cui credono davvero.

"Sai, penso che sarà una distribuzione variabile. Puntiamo a due, forse due anni e mezzo, forse uno qualche anno. Abbiamo un lungo processo di sviluppo, quindi andremo in produzione su progetti in cui crediamo davvero".

Questo arriva dopo che diversi dirigenti di alto livello, tra cui l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, hanno espresso commenti sulla riduzione della produzione annuale dei Marvel Studios.

Uscirà la terza stagione di Loki?

Loki: Tom Hiddleston nel trailer della serie

Anche se la terza stagione di Loki è certamente possibile, il produttore Kevin Wright ha ammesso che lo studio non vuole precipitarsi in una terza stagione di Loki solo per il gusto di farla. Ora, un anno dopo la conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi di Loki sembrano essere almeno nella mente dei vertici della Marvel.

Potenziali punti di trama per la terza stagione di Loki sembravano essere stati stabiliti anche da Deadpool & Wolverine del 2024, che vedeva la TVA in un ruolo chiave di supporto a Wade Wilson.

Quel film vedeva Hunter B-15 in una posizione di potere all'interno dell'organizzazione, supervisionando la conservazione della Sacra Linea Temporale mentre Loki siede sul suo nuovo trono. Tuttavia, era l'unico membro del cast di Loki visto in quel film, lasciando il resto della troupe all'oscuro per il momento.

Se per il momento Loki dovesse essere definitivamente consacrato come il Dio delle Storie, una terza stagione di Loki potrebbe anche trasformarsi in uno spin-off con altri personaggi della sua serie solista. L'altra grande domanda è quando potrebbe uscire una nuova stagione di Loki , soprattutto ora che la Marvel sta tagliando la sua produzione annuale. Qualunque sia la risposta a questa domanda, sembra chiaro che il tempo dell'ex Dio dell'Inganno nella timeline Marvel non è affatto finito.