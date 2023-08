Loki 2, l'omaggio al McDonald's: operazione nostalgia o marketing?

Loki 2 vede una collaborazione con McDonald's, una scelta compiuta non solo per marketing ma anche per regalare un po' di normalità al personaggio di Sylvie.

In una nuova clip di Loki 2 rilasciata qualche settimana fa, Loki e Sylvie si incontrano al McDonald's, posto in cui lei sembra aver trovato lavoro. Ora, in un'intervista a Fast Company, il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright, ha spiegato il perché di questa scelta che è simbolica per il personaggio di Sylvie, con trascorsi tormentati.

"Quando abbiamo pensato a cosa fare del personaggio di Sylvie, questa donna che è scappata da bambina, che ha corso nel tempo, che è fuggita nel tempo, che ha vissuto apocalissi, che non è mai riuscita a rilassarsi o a rallentare, la novità di entrare in un McDonald's degli anni '80 sembrava attraente. Al McDonald's vai per farti una partita a Little League e per andare alla festa di compleanno di un bambino. Una persona come Sylvie non avrebbe altrimenti mai vissuto un'esperienza del genere e ne sarebbe stata davvero colpita" ha detto il produttore, spiegando che Sylvie si meritava un pò di questo tipo di "normalità".

Il McDonald's, una scelta di marketing?

Wright ha poi rivelato che l'idea è stata sviluppata prima di essere approvata da McDonald's, e che si trattava di un omaggio nostalgico alla nota azienda, ma poi il marchio del fast-food si è dimostrato aperto a una collaborazione. "Ero preoccupato che McDonald's pensasse che volessimo fare qualcosa di ironico o prenderli in giro. Invece stavamo vendendo una storia seria, una lettera d'amore alla nostalgia attraverso gli occhi di un personaggio che ne vede tutta la novità e la gioia" ha dichiarato il produttore durante l'intervista.

La seconda stagione di Loki debutterà su Disney+ il 6 ottobre.