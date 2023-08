Loki 2: lo strano incontro tra Sylvie e Loki al McDonald's in una nuova clip dello show

Cosa c'entra McDonald's con la seconda stagione di Loki? A quanto pare si tratta di una trovata promozionale che vede il noto brand americano lanciare una speciale salsa agrodolce ispirata proprio alla serie dei Marvel Studios. Un inaspettato cross-over che avrà risvolto anche in TV: nella nuova clip dello show, infatti, vediamo il Dio dell'Inganno incontrare Sylvie, sua vecchia conoscenza.....mentre lavora al McDonald's!

La salsa in questione farà parte di uno speciale menu chiamato "As featured in", contenente voci di menu comparse in diversi film e serie TV, tra cui Space Jam, The Fast and the Furious: Tokyo Drift e molti altri. Sarà disponibile a partire dal 14 agosto in 100 Paesi (per il momento l'Italia non è compresa).

Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki si trova a dover navigare in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Loki 2, il ritorno del Dio degli Inganni con tante sorprese speciali: il nostro commento al trailer

La seconda stagione riprenderà esattamente dal finale shock della prima quando Loki si è ritrovato in una versione alterata della Time Variance Authority (TVA), ora apparentemente controllata da una variante di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Loki 2, record di visualizzazioni per il trailer

L'attesa dei fan verso il ritorno del Dio dell'Inganno è stata testimoniata dall'incredibile record segnato dal trailer della seconda stagione: 80 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Si tratta del trailer di debutto più visto per qualsiasi serie uscita su Disney+.

La stagione 2 di Loki arriverà in esclusiva su Disney+ il 6 ottobre. Nel cast anche il premio Oscar Ke Huy Quan, star di Everything Everywhere All At Once.